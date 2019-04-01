В поселке Боровский чипированные бродячие собаки покусали 15 человек

«Когда собака оказывается на воле после комфортных условий, когда она находилась в питомнике, ее кормили, лечили, ухаживали. Так вот, когда она оказывается на воле, где нужно добывать пищу самостоятельно, то ее отношение к окружающему миру меняется. Нередко сами жители из-за страха перед бродяжками берут с собой кусок еды и дают псу, чтобы тот их не трогал. Кто-то подкармливает собак из сострадания. Есть люди, которые постоянно выносят еду собакам, поэтому они в этих дворах и обитают», - объяснила Светлана Сычева.