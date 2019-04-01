В поселке Боровский чипированные бродячие собаки покусали 15 человек

На днях в Боровском произошел конфликт между председателем тюменской общественной организации «Общество защиты животных» Анной Москвиной и местными жителями. По словам защитницы млекопитающих, она подверглась нападению в поселке Боровский, когда выпускала бездомную собаку после стерилизации.
Москвина утверждает, что местные жители стали вести себя агрессивно, им не понравилось, что в их дворе выпустили бродячего пса. Москвина стала снимать на телефон недовольных боровчан, а те, в свою очередь, пытались ей помешать и оттолкнули зоозащитницу. Жители Боровского придерживаются другой версии, они утверждают, что агрессию проявила сама Анна Москвина.
«Наш город» попросил прокомментировать ситуацию главу поселка Боровский Тюменского района Светлану Сычеву.
«Закон есть закон, его нужно исполнять. Как вела себя та или иная сторона - не могу сказать, поскольку там не присутствовала. Раньше тоже выпускали, но никогда не было конфликтных ситуаций. Понятно, жители возмущаются, и собаки бывает даже чипованные ведут себя агрессивно. С тем, что хотят граждане, а именно уничтожения, я тоже с этим не согласна», - пояснила глава поселка Боровский Светлана Сычева.
«Когда собака оказывается на воле после комфортных условий, когда она находилась в питомнике, ее кормили, лечили, ухаживали. Так вот, когда она оказывается на воле, где нужно добывать пищу самостоятельно, то ее отношение к окружающему миру меняется. Нередко сами жители из-за страха перед бродяжками берут с собой кусок еды и дают псу, чтобы тот их не трогал. Кто-то подкармливает собак из сострадания. Есть люди, которые постоянно выносят еду собакам, поэтому они в этих дворах и обитают», - объяснила Светлана Сычева.
По словам главы Борового, в прошлом году было примерно 15 случаев, когда жители поселка обращались за медицинской помощью с укусами бродячих собак. И эти случаи произошли именно с собаками чипированными.
«Если мы хотим ответственности человека за судьбу животного, то его необходимо регистрировать. Иначе за что будет человек отвечать, если регистрации никакой нет? Вот закон мы этот придумали, а как к этому вопросу подойти, чтобы в его рамках ввести ответственность мы не знаем. Потому что нет этой начальной процедуры, самого главного», - заметила Светлана Сычева.
После конфликта жителей Борового и зоозащитников на сайте администрации поселка появилось информационное письмо. В нем разъясняется порядок обращения с бродячими животными.
Объясняется, что для сокращения численности бездомных животных на территории Тюменского района принят метод ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат). Не проявляющие повышенной агрессивности, прошедшие ветеринарную обработку (вакцинация, стерилизация/кастрация) животные выпускаются обратно по адресу отлова. Каждое обработанное животное имеет на ухе цветную бирку с регистрационным номером.
Заявки на отлов безнадзорных животных принимаются администрацией поселка Боровский, администрацией Тюменского района, а также подрядной организацией, занимающейся отловом и стерилизацией - И.П. Москвин Павел Сергеевич.
Администрация Борового также напоминает, что если вас укусила собака, необходимо обязательно обратиться в медицинское учреждение и в органы полиции. Если вас укусила собака домашняя, то попросите хозяина привезти питомца на проверку к ветеринару. Если хозяин не захочет помогать вам, а также добровольно возместить расходы на лечение и стоимость поврежденных вещей – у вас есть право обращения в суд.
Пес может быть бродячим. В этом случае вам обязательно придется делать вакцинацию. Процедура бесплатная, но болезненная, состоит из 6 уколов. Лицам, содержащим у себя собак, необходимо помнить, что статья 2.3. кодекса Тюменской области об административной ответственности предусматривает ответственность за выгул домашних животных в нетрезвом виде. Возмездие вас ждет также, если вы оставляете своего питомца без присмотра на детской или спортивной площадке, на территории медицинских и образовательных учреждений, в помещениях продовольственных магазинов. И в ряде других мест.