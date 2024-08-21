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2024
Бродячая собака покусала маленького тюменца. Администрация выплатит компенсацию
Администрация Ярковского района Тюменской области выплатит 50 тысяч рублей школьнику, который пострадал от нападения бродячей собаки.
21 августа, 04:32
Сезон комаров и мошек в Тюменской области: как спастись, рецепты народных средств
9 июля, 09:11
Атака кровососов! Тюменскую область терроризируют насекомые
3 июня, 09:02
2023
«Захватили наши дома»: тюменцы рассказали о неравной битве с бездомными собаками
22 ноября 2023, 12:36
Тюменцы обратились в больницу с клещами уже 1608 раз
По данным департамента здравоохранения, только за минувшую неделю было зафиксировано 923 случая присасывания клещей.
2 мая 2023, 11:37
Расследованием дела о нападении стаффордширского терьера на ребенка займется СК
3 февраля 2023, 04:14
2022
Тоболячка пытается отсудить полмиллиона за нападение на нее алабая
27 октября 2022, 10:26

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