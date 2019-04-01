«Пистолет»: первое коммерческое кино Тюмени

«Пистолет» наглядно демонстрирует острую социальную проблему – как тюрьма меняет психику человека, даже если он оказывается в застенках по собственной воле из благородных побуждений. Выходцы из пенитенциарной системы не могут приспособиться к свободной жизни в окружающем мире и продолжают жить «по понятиям», а не по законам и общечеловеческим нормам. И пусть Тюмень уже далеко не бандитская и неустроенная, как в девяностые, но проблема эта остается актуальной и по сей день.