«Пистолет»: первое коммерческое кино Тюмени

Картина под названием «Пистолет» стала не только стартовой работой для начинающего режиссера Михаила Музалевского, но и первым в Тюмени по-настоящему коммерческим фильмом. Впервые местный «полный метр» не просто повествует, но и интригует, и увлекает зрителя за собой.
Конечно, и до этого в областной столице выходили полнометражные фильмы. Однако они скорее были либо очень местячковыми, либо не предназначенными в принципе для показа в кинотеатрах. И пусть «Пистолет» имеет ряд серьезных технических недостатков (снимали на различную технику на протяжении двух лет, и это видно на большом экране), но именно он мог бы первым выйти в широкий прокат при определенных условиях.
«Пистолет» обладает главным – закрученной и законченной историей, интересными не банальными героями и крепким финалом. Так что можно смело поздравить Тюмень с новой эпохой в местном кинематографе.
Действия в боевике разворачиваются на улицах до боли знакомой провинциальной Тюмени 90-х. Серые многоэтажки, новоделы-панельки и брежневки, изжелта седой снег, чавкающие лужи. Летом – обширные пустыри и многочисленные дороги, уминаемые шинами автомобилей.
И среди всего этого – паренек Иван, только вышедший из тюрьмы, за время отсидки потерявший брата-уголовника и планирующий работать на заводе по протекции лучшего друга. Вот только окружающий мир оказывается гораздо жестче, чем мечталось ему из-за тюремной решетки.
С первого взгляда «Пистолет» – фильм о «блатных», «пацанах с района», разборках и прочем наследии девяностых. Однако те, кто ждал «Бригады» или «Бумера» местного разлива, будут несколько разочарованы. В первую очередь, в фильме показано истинное лицо круга «приблатненных», «держащих» районы и город, и живущих «по понятиям».
Сегодня они говорят о вреде «мерзости», от которой необходимо очистить улицы, а завтра готовы разрешить дилеру кормить школьников варевом для того, чтобы он смог отдать огромный долг. И вот они уже оправдывают отморозка, изнасиловавшего девочку–подростка только потому, что он занимает высокий пост в соответствующей иерархии, и заменить его некем.
Режиссер и сценарист Михаил Музалевский тщательно препарирует в своей картине мужской характер, сформированный в условиях приблатненного круга провинциального города. У главного героя есть четкие установки – что считать плохим, а что хорошим в этой жизни, через что можно переступить, а через что – никогда и ни при каких условиях.
И именно это сбивает парня с выбранного пути – остаться в стороне от «блатных» областной столицы и жить честной жизнью. Сначала он выглядит неким «героем в белом пальто» – защищает изнасилованную девушку, пытается искоренить наркопреступность. Однако когда ему приходится выбирать – остаться преданным памяти своего брата или убить человека – он нажимает на курок и делает шаг в сторону пропасти.
Не в последнюю очередь на поведение героя оказывает влияние безнаказанность преступников. Так, убийца его брата спокойно разгуливает на свободе, а «смотрящие» имеют больший вес, чем правоохранительные органы. Иван даже не пытается действовать по закону.
«Пистолет» наглядно демонстрирует острую социальную проблему – как тюрьма меняет психику человека, даже если он оказывается в застенках по собственной воле из благородных побуждений. Выходцы из пенитенциарной системы не могут приспособиться к свободной жизни в окружающем мире и продолжают жить «по понятиям», а не по законам и общечеловеческим нормам. И пусть Тюмень уже далеко не бандитская и неустроенная, как в девяностые, но проблема эта остается актуальной и по сей день.