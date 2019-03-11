Тюменский поставщик молока для детсадов «ПК «Молоко» оштрафован за антисанитарию

Не обошлось без забавных нарушений. Выяснилось, что на фермах живут кошки и собаки. Проверяющие постановили, что собаки могут быть только сторожевыми. В убойном цехе перед входом в туалет отсутствует вешалка для рабочей одежды. Смутило инспекторов и то, что в убойном цехе нет запрета на прием пищи.