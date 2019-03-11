Тюменский поставщик молока для детсадов «ПК «Молоко» оштрафован за антисанитарию

Всего Россельхознадзор выявил 13 нарушений требований законодательства РФ в области ветеринарии.
Например, транспорт для перевозки биологических отходов, не оборудован водонепроницаемыми закрытыми кузовами. По документам не проводится дезинфекция транспортных средств, инвентаря, инструментов, оборудования после каждого случая доставки биологических отходов – отсутствуют акты о проделанной работе.
Почва, где лежали биологические отходы, не дезинфицируется хлорной известью. Только за эти нарушения главного ветеринарного врача «ПК «Молоко» Гордеева К.С. привлекли к административной ответственности и наказали штрафом в 20 тыс. рублей.
Среди других нарушений - 4 февраля в деревне Маслянка выявили, что на складах предприятия семена гороха хранятся вместе с комбикормом, возле стен и ворот лежит снег, на складе летают птицы.
Семена ячменя хранятся вместе с железом и деревянными предметами, также на склад заходят собаки и ходят по запасам. Приём, размещение семенного материала и дальнейшее его хранение осуществлял кладовщик «ПК «Молоко» Фаизов Ф.Г., за нарушения он привлечен к штрафу в 500 рублей.
Одно из самых грубых нарушений, за которые предприятие получило штрафы до 100 тыс. рублей, неправильное использование бокса для обездвиживания животных. Убой на «ПК «Молоко» происходит путем перерезания шеи, без предварительного оглушения животного.
Не обошлось без забавных нарушений. Выяснилось, что на фермах живут кошки и собаки. Проверяющие постановили, что собаки могут быть только сторожевыми. В убойном цехе перед входом в туалет отсутствует вешалка для рабочей одежды. Смутило инспекторов и то, что в убойном цехе нет запрета на прием пищи.
В каждом случае определены даты для устранения нарушений, большинство из них должны устранить до июня 2019. Но в некоторых случаях дано время до начала следующего года.
Отметим, что «ПК «Молоко» является крупным поставщиком молочной продукции в госучреждения Тюменской области, в том числе в школы и детские сады.