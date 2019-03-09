Качество нашей еды влияет на психику. Новые исследования ученых

Отмечается, что психическое здоровье человека ухудшается при чрезмерном потреблении сахара. Большое количество жареной пищи говорит о депрессии. В ближайшее время ученые попробуют сформировать различные подходы в выявлении и лечении подобных недугов. Авторы предупреждают, что связь между плохим питанием и психическими заболеваниями человека не являются причинно-следственными.