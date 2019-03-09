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Качество нашей еды влияет на психику. Новые исследования ученых

9 марта 2019, 09:30
Фото: pixabay.com
Ученые университета Лома Линда заявляют, что психика человека связанна с качеством еды. Данная зависимость одинакова у мужчин и женщин.

Исследователи провели диагностику питания взрослых американцев и отметили, что большое количество нездоровой пищи повышает риск психологического расстройства. При этом авторы работы отмечают, что полученные результаты можно сравнить с аналогичными исследованиями других университетов.

Отмечается, что психическое здоровье человека ухудшается при чрезмерном потреблении сахара. Большое количество жареной пищи говорит о депрессии. В ближайшее время ученые попробуют сформировать различные подходы в выявлении и лечении подобных недугов. Авторы предупреждают, что связь между плохим питанием и психическими заболеваниями человека не являются причинно-следственными.

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#Новости#Еда#Ученые#Александр Мязин#Наука
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