Медики Тюмени спасли 17-летнюю девушку с отеком Квинке

Сообщается, что пострадавшая заметила у себя симптомы аллергии и решила воспользоваться интернетом для самолечения. Девушка приняла таблетку препарата против аллергии, но её состояние ухудшилось, веки отекли, а на коже образовались волдыри, которые сильно чесались.