Медики Тюмени спасли 17-летнюю девушку с отеком Квинке

Сообщается, что пострадавшая заметила у себя симптомы аллергии и решила воспользоваться интернетом для самолечения. Девушка приняла таблетку препарата против аллергии, но её состояние ухудшилось, веки отекли, а на коже образовались волдыри, которые сильно чесались.
Её знакомый сообщил об инциденте 3 марта в 12:25. Через 20 минут на вызов прибыли медики скорой помощи. У пострадавшей диагностировали аллергическую реакцию. Девушка была госпитализировано в ОКБ №1 в состоянии средней степени тяжести. Промедление с вызовом медиков могло закончиться более тяжкими последствиями.
Медики напоминают, что при отеках губ, век, увеличении языка, затруднении дыхания или осиплости голоса следует вызвать скорую помощь.