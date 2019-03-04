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Медики Тюмени спасли 17-летнюю девушку с отеком Квинке

4 марта 2019, 11:03
Фото: pixabay.com
В результате самолечения у 17-летней девушки из Тюмени развился отек Квинке. Ее тело покрылось небольшими волдырями, кожа покраснела.
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Тюмень

Сообщается, что пострадавшая заметила у себя симптомы аллергии и решила воспользоваться интернетом для самолечения. Девушка приняла таблетку препарата против аллергии, но её состояние ухудшилось, веки отекли, а на коже образовались волдыри, которые сильно чесались.

Её знакомый сообщил об инциденте 3 марта в 12:25. Через 20 минут на вызов прибыли медики скорой помощи. У пострадавшей диагностировали аллергическую реакцию. Девушка была госпитализировано в ОКБ №1 в состоянии средней степени тяжести. Промедление с вызовом медиков могло закончиться более тяжкими последствиями.

Медики напоминают, что при отеках губ, век, увеличении языка, затруднении дыхания или осиплости голоса следует вызвать скорую помощь.

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#Новости#Аллергическая реакция#ОКБ №1#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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