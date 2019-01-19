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Лента, Магнит и другие крупнейшие ритейлеры обвешивают покупателей

19 января 2019, 04:00
Фото: youtube
В России набирает популярность флешмоб, при котором покупатели проверяют вес товаров в крупных гипермаркетах и торговых сетях. Акция называется «найди, как тебя обманывает магазин».

Огромное количество людей выкладывает в интернет ролики, где берут определенный товар с прилавка и взвешивают его на электронных весах. Авторы видеороликов отмечают, что при этом получаются разные значения.

Взвешивают фрукты, овощи и уже упакованную продукцию (сыр, колбасу, творог). Специалисты рассказывают, что на контрольных весах покупатели часто замечают пластиковые утяжелители – они могут давать 50 - 100 граммов дополнительного веса.

При этом в большинстве случаев фиксируется обвес именно упакованной продукции. Общий вывод неутешительный – в магазинах Лента, Магнит и других крупнейших ритейлерах наблюдается подобное.

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