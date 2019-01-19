Лента, Магнит и другие крупнейшие ритейлеры обвешивают покупателей

Огромное количество людей выкладывает в интернет ролики, где берут определенный товар с прилавка и взвешивают его на электронных весах. Авторы видеороликов отмечают, что при этом получаются разные значения.
Взвешивают фрукты, овощи и уже упакованную продукцию (сыр, колбасу, творог). Специалисты рассказывают, что на контрольных весах покупатели часто замечают пластиковые утяжелители – они могут давать 50 - 100 граммов дополнительного веса.
При этом в большинстве случаев фиксируется обвес именно упакованной продукции. Общий вывод неутешительный – в магазинах Лента, Магнит и других крупнейших ритейлерах наблюдается подобное.