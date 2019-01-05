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Новогодние каникулы - прекрасный повод провести их под пледом с книгой в руках

5 января 2019, 07:33
Фото: pixabay.com
Для тех, кто не любит новогодней суеты, салютов, чревоугодия и прочих атрибутов праздника, а ценит уединение и домашний уют, мы предлагаем погрузиться в чтение книг.
Фото: лабиринт.ру

Легкая, ненавязчивая книга Яны Вагнер «Кто не спрятался». Это – идеальный триллер для тех, кому хочется поскрести тонкой наждачной бумагой себе нервы именно в праздники. Новинка декабря, она вся пропитана атмосферой зимы, вьюги и снежного, мягкого холода. Несколько друзей приезжают в отель, расположенный в горах. Они знают друг друга целую вечность, их жизнь удалась и они, кажется, счастливы. Однако проснувшись утром, они понимают, что отрезаны от мира, а одна из девушек мертва.

Фото: лабиринт.ру

Другая вьюжная история – это «Дети зимы» Лии Флеминг. Одинокая женщина со своей маленькой дочерью приезжают в Йоркшир. Им приходится арендовать скромный флигель в огромном особняке. Семейство Сноуденов, мать и сын, находятся в плачевном финансовом состоянии, поэтому вынуждены сдавать комнаты. Хороший заработок именно сейчас, во время зимних праздников. Вдова Кей рано радуется, мечтая о покое и тихом женском счастье. В доме происходят странные вещи, а в окрестностях, по слухам, обитают призраки. Любопытный сын хозяйки особняка хочет узнать о женщине и ее ребенке как можно больше. А маленькая дочь Иви полна решимости забраться в чащу леса в поисках волшебного Рождества.

Кристофер Мур «Самый глупый ангел»

Фото: лабиринт.ру

Книга Мура - прекрасное средство поднять настроение. Милый городок Хвойная Бухта гудит в радостном предвкушении Рождества. И только несчастная одинокая Лена не радуется празднику — ей досаждает бывший муж, отвратительный негодяй, который имел наглость одеться Санта-Клаусом и в тридцать третий раз грязно к ней приставать. Девушка не растерялась и в завязавшейся потасовке нечаянно пришибла подонка лопатой. Решив, что Рождество отменяется, маленький Джош решил помолиться о чуде, чтобы спасти Рождество. И чудо свершилось - белокурого архангела отправили в Хвойную Бухту с миссией спасти Рождество. Отменная фантазия Мура. Добро пожаловать в рождественский хаос!

Новогодние каникулы прекрасный повод, чтобы перечитать классику великолепного О’Генри «Дары волхвов».

Фото: лабиринт.ру

Накануне Рождества молодая семейная пара — Джим и Делла Диллингхем — обнаруживает, что у них недостаточно денег для праздничных подарков друг другу. Делла решает продать свои роскошные каштановые локоны и купить мужу платиновую цепочку для его золотых часов. Вечером Джим приходит домой с подарком для жены. Молодые люди раскрывают свёртки, и выясняется, что Джим продал свои часы, чтобы купить дорогой набор гребней, о котором Делла давно мечтала. Но это вовсе не портит праздник двух любящих сердец.

Для тех, кто художественной литературе предпочитает книги о личностном росте, можно открыть для себя «Думай и богатей» Наполеона Хилла.

Фото: лабиринт.ру

Хилл один из популярнейших писателей 20 века был знаком со многими известными гражданами США. Он брал интервью у самых богатых и знаковых людей Америки. Журналист и психолог, он учредил «Академию Личных Достижений» для ведения просветительской деятельности.

Книга разошлась по всему миру тиражом более 25 миллионов экземпляров. 20 лет исследований причин успеха одних и неудач других. В итоге, были выявлены 16 «законов», применяя которые человек достигает успеха. Не стоит делать акцент на название «Думай и богатей», в ней вы найдете информацию не только про то, как стать богатым, но и как стать успешным в любом деле.

Романтикам и тем, кто прочим литературным жанрам предпочитает поэзию, предлагаем книгу стихов Натальи Поплавской «Стихи Зеленой дамы».

Фото: Salamandra P.P.V

Единственный, вышедший из печати сборник стихов Натальи, старшей сестры известного русского поэта Бориса Поплавского, давшего название целому литературному направлению «Парижская нота».

Не смотря на раннюю смерть и скудное по объему литературное наследие, Наталья Поплавская осталась в истории русской литературы «Серебряного века». Одно из стихотворений сборника «Ты идешь пьяная и очень бледная…» вошло в песенный репертуар Петра Лещенко, а «Попугай Флобер» превратилось в исполнении Александра Вертинского в знаменитую песенку «Jamais». Наталья выступала со стихами в «Кафе поэтов» и даже была участником «антифутуристического» кружка «Зеленое яблоко», который был основан поэтами Львом Моносзоном и Владимиром Королевичем. О выступлениях Поплавской ходили легенды. Поэтесса Екатерина Баркова вспоминала: «Там происходили <в «Кафе поэтов> действительно ужасные вещи, голые какие-то девушки танцевали без всякого прикрытия: и Анна Гольцшмидт <сестра поэта Владимира Гольцшмидта>, Елена Бучинская, кажется дочь Тэффи, Поплавская. Ну, это было, когда мало было публики».

«Мне нравится тоски бестрепетная нежность/ И серых глаз влюбленная печаль,/И пудра на лице и странная небрежность/В улыбке бледных губ, которых смутно жаль/И руки мягкие, и пальцев тонких ласка,/Их сладко целовать свернувшись на ковре./И после прятать боль под равнодушной маской,/Прощаясь в холоде рассвета на дворе./И знать – все время знать, что жадными губами/Он зацелован весь, как мраморный святой/В костеле краковском, украшенный цветами/На пестром алтаре застывший и немой».

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