Новогодние каникулы - прекрасный повод провести их под пледом с книгой в руках

Не смотря на раннюю смерть и скудное по объему литературное наследие, Наталья Поплавская осталась в истории русской литературы «Серебряного века». Одно из стихотворений сборника «Ты идешь пьяная и очень бледная…» вошло в песенный репертуар Петра Лещенко, а «Попугай Флобер» превратилось в исполнении Александра Вертинского в знаменитую песенку «Jamais». Наталья выступала со стихами в «Кафе поэтов» и даже была участником «антифутуристического» кружка «Зеленое яблоко», который был основан поэтами Львом Моносзоном и Владимиром Королевичем. О выступлениях Поплавской ходили легенды. Поэтесса Екатерина Баркова вспоминала: «Там происходили <в «Кафе поэтов> действительно ужасные вещи, голые какие-то девушки танцевали без всякого прикрытия: и Анна Гольцшмидт <сестра поэта Владимира Гольцшмидта>, Елена Бучинская, кажется дочь Тэффи, Поплавская. Ну, это было, когда мало было публики».