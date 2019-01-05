Новогодние каникулы - прекрасный повод провести их под пледом с книгой в руках

Легкая, ненавязчивая книга Яны Вагнер «Кто не спрятался». Это – идеальный триллер для тех, кому хочется поскрести тонкой наждачной бумагой себе нервы именно в праздники. Новинка декабря, она вся пропитана атмосферой зимы, вьюги и снежного, мягкого холода. Несколько друзей приезжают в отель, расположенный в горах. Они знают друг друга целую вечность, их жизнь удалась и они, кажется, счастливы. Однако проснувшись утром, они понимают, что отрезаны от мира, а одна из девушек мертва.
Другая вьюжная история – это «Дети зимы» Лии Флеминг. Одинокая женщина со своей маленькой дочерью приезжают в Йоркшир. Им приходится арендовать скромный флигель в огромном особняке. Семейство Сноуденов, мать и сын, находятся в плачевном финансовом состоянии, поэтому вынуждены сдавать комнаты. Хороший заработок именно сейчас, во время зимних праздников. Вдова Кей рано радуется, мечтая о покое и тихом женском счастье. В доме происходят странные вещи, а в окрестностях, по слухам, обитают призраки. Любопытный сын хозяйки особняка хочет узнать о женщине и ее ребенке как можно больше. А маленькая дочь Иви полна решимости забраться в чащу леса в поисках волшебного Рождества.
Кристофер Мур «Самый глупый ангел»
Книга Мура - прекрасное средство поднять настроение. Милый городок Хвойная Бухта гудит в радостном предвкушении Рождества. И только несчастная одинокая Лена не радуется празднику — ей досаждает бывший муж, отвратительный негодяй, который имел наглость одеться Санта-Клаусом и в тридцать третий раз грязно к ней приставать. Девушка не растерялась и в завязавшейся потасовке нечаянно пришибла подонка лопатой. Решив, что Рождество отменяется, маленький Джош решил помолиться о чуде, чтобы спасти Рождество. И чудо свершилось - белокурого архангела отправили в Хвойную Бухту с миссией спасти Рождество. Отменная фантазия Мура. Добро пожаловать в рождественский хаос!
Новогодние каникулы прекрасный повод, чтобы перечитать классику великолепного О’Генри «Дары волхвов».
Накануне Рождества молодая семейная пара — Джим и Делла Диллингхем — обнаруживает, что у них недостаточно денег для праздничных подарков друг другу. Делла решает продать свои роскошные каштановые локоны и купить мужу платиновую цепочку для его золотых часов. Вечером Джим приходит домой с подарком для жены. Молодые люди раскрывают свёртки, и выясняется, что Джим продал свои часы, чтобы купить дорогой набор гребней, о котором Делла давно мечтала. Но это вовсе не портит праздник двух любящих сердец.
Для тех, кто художественной литературе предпочитает книги о личностном росте, можно открыть для себя «Думай и богатей» Наполеона Хилла.
Хилл один из популярнейших писателей 20 века был знаком со многими известными гражданами США. Он брал интервью у самых богатых и знаковых людей Америки. Журналист и психолог, он учредил «Академию Личных Достижений» для ведения просветительской деятельности.
Книга разошлась по всему миру тиражом более 25 миллионов экземпляров. 20 лет исследований причин успеха одних и неудач других. В итоге, были выявлены 16 «законов», применяя которые человек достигает успеха. Не стоит делать акцент на название «Думай и богатей», в ней вы найдете информацию не только про то, как стать богатым, но и как стать успешным в любом деле.
Романтикам и тем, кто прочим литературным жанрам предпочитает поэзию, предлагаем книгу стихов Натальи Поплавской «Стихи Зеленой дамы».
Единственный, вышедший из печати сборник стихов Натальи, старшей сестры известного русского поэта Бориса Поплавского, давшего название целому литературному направлению «Парижская нота».
Не смотря на раннюю смерть и скудное по объему литературное наследие, Наталья Поплавская осталась в истории русской литературы «Серебряного века». Одно из стихотворений сборника «Ты идешь пьяная и очень бледная…» вошло в песенный репертуар Петра Лещенко, а «Попугай Флобер» превратилось в исполнении Александра Вертинского в знаменитую песенку «Jamais». Наталья выступала со стихами в «Кафе поэтов» и даже была участником «антифутуристического» кружка «Зеленое яблоко», который был основан поэтами Львом Моносзоном и Владимиром Королевичем. О выступлениях Поплавской ходили легенды. Поэтесса Екатерина Баркова вспоминала: «Там происходили <в «Кафе поэтов> действительно ужасные вещи, голые какие-то девушки танцевали без всякого прикрытия: и Анна Гольцшмидт <сестра поэта Владимира Гольцшмидта>, Елена Бучинская, кажется дочь Тэффи, Поплавская. Ну, это было, когда мало было публики».
«Мне нравится тоски бестрепетная нежность/ И серых глаз влюбленная печаль,/И пудра на лице и странная небрежность/В улыбке бледных губ, которых смутно жаль/И руки мягкие, и пальцев тонких ласка,/Их сладко целовать свернувшись на ковре./И после прятать боль под равнодушной маской,/Прощаясь в холоде рассвета на дворе./И знать – все время знать, что жадными губами/Он зацелован весь, как мраморный святой/В костеле краковском, украшенный цветами/На пестром алтаре застывший и немой».