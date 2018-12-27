В Тюмени сеть «Красное & Белое» продолжает работать в штатном режиме

Ранее сообщалось, что обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа на всех складах компании и в офисе начались утром 26 декабря. А в пресс-службе компании сообщили, что следователи провели осмотр помещений, изъяли документацию на товар. «Факт хранения и реализации контрафактного алкоголя не был установлен», – подчеркнули в компании.