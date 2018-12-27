В Тюмени сеть «Красное & Белое» продолжает работать в штатном режиме

Журналист «Нашего города» отправился в один из магазинов сети «Красное & Белое» в Тюмени на контрольную закупку. В магазине, посреди рабочего дня 27 декабря довольно оживленно идет торговля, а у входа идет разгрузка новой партии алкоголя.
Кассиры магазина и покупатели ничего не знают о новости, что в офисах компании проходят проверки и обыски. «Видимо до нас не дошло!», – ответила продавец.
А вот сотрудница, которая принимала товар, со смехом ответила, что сегодня спрашиваем про это событие.
«Обычная налоговая проверка, каждый год такие проводят, раздули новость из события»
Экспедитор добавил, что это «диверсия» перед Новым годом, а в Тюмени магазины работают все так же.
Ранее сообщалось, что обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа на всех складах компании и в офисе начались утром 26 декабря. А в пресс-службе компании сообщили, что следователи провели осмотр помещений, изъяли документацию на товар. «Факт хранения и реализации контрафактного алкоголя не был установлен», – подчеркнули в компании.
Также сообщалось, что в некоторых городах нельзя было приобрести алкоголь. А в Челябинске полностью парализована работа сети.