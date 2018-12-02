Оригинальный презент на Новый год: тюменцам предлагают дарить лес

Каждый житель страны может выбрать на сайте PosadiLes.ru количество деревьев, сделать пожертвование на их посадку и оформить сертификат о вкладе в восстановление леса. Организаторы уверены: данный документ может стать не только отличным подарком к Новому году, но и значительно компенсировать лесопотери.
Все "купленные" ели будут высажены весной на пострадавших лесных территорях, а владельцам сертификатов после посадки сервис вышлет фото и GPS-координаты саженцев.
За три года реализации проекта "ПосадиЛес" было высажено более 380 тысяч деревьев в 16 регионах России. В народном финансировании посадок приняли участие более 3400 человек.