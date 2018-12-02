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Оригинальный презент на Новый год: тюменцам предлагают дарить лес

2 декабря 2018, 09:00
Фото: pixabay.com
Акцию "100 тысяч новых елок стране" запустил проект "ПосадиЛес".

Каждый житель страны может выбрать на сайте PosadiLes.ru количество деревьев, сделать пожертвование на их посадку и оформить сертификат о вкладе в восстановление леса. Организаторы уверены: данный документ может стать не только отличным подарком к Новому году, но и значительно компенсировать лесопотери.

Все "купленные" ели будут высажены весной на пострадавших лесных территорях, а владельцам сертификатов после посадки сервис вышлет фото и GPS-координаты саженцев.

За три года реализации проекта "ПосадиЛес" было высажено более 380 тысяч деревьев в 16 регионах России. В народном финансировании посадок приняли участие более 3400 человек.

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#Новости#Новый год#Подарки на Новый год#Тюмень#Алена Печур#Общество
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