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Тюменская шансонье написала песню в поддержку Владимира Путина

29 ноября 2018, 06:00
Фото: Скриншот youtube.com/Прохорихина Жанна
Тюменка Жанна Прохорихина написала песню и сняла клип в поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ролик был выложен на Youtube и в социальных сетях. В Одноклассниках клип тюменской шансонье просмотрели за несколько дней десять тысяч раз, на Youtube - около двух тысяч раз.

На Youtube клип на песню тюменке набрал больше дизлайков, чем лайков (34 против 15). В комментариях под видео девушку критикуют за то, что она поет не вставая со стула, в те моменты, когда шансонье все же встает, она прикладывает руку к «пустой» голове.

Песню, в которой есть фраза "Если Путина не будет, будет хаос и в стране война", тюменка, по ее же словам, написала за три минуты.

Певица и композитор Жанна Прохорихина была признана Женщиной года в Тюменской области, также у нее есть награда "За личный вклад в развитие системы охраны интеллектуальной собственности в Российской Федерации".

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