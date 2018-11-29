Тюменская шансонье написала песню в поддержку Владимира Путина

Ролик был выложен на Youtube и в социальных сетях. В Одноклассниках клип тюменской шансонье просмотрели за несколько дней десять тысяч раз, на Youtube - около двух тысяч раз.
На Youtube клип на песню тюменке набрал больше дизлайков, чем лайков (34 против 15). В комментариях под видео девушку критикуют за то, что она поет не вставая со стула, в те моменты, когда шансонье все же встает, она прикладывает руку к «пустой» голове.
Песню, в которой есть фраза "Если Путина не будет, будет хаос и в стране война", тюменка, по ее же словам, написала за три минуты.
Певица и композитор Жанна Прохорихина была признана Женщиной года в Тюменской области, также у нее есть награда "За личный вклад в развитие системы охраны интеллектуальной собственности в Российской Федерации".