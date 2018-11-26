Проверка выявила серьезные нарушения у тюменских аптек

Какой контроль вы ведете, если не можете посмотреть даже за аптеками. Департамент социального развития говорит о том, что за всеми объектами социальной инфраструктуры осуществляется контроль. И где он? Почему функцию надзорных органов должны брать на себя инвалиды? Почему я должен делать их работу?Андрей Романов