Проверка выявила серьезные нарушения у тюменских аптек

Еще одним недоступным для всех горожан оказались аптеки Тюмени. Андрею Романову, инвалиду II группы, стало плохо с сердцем на улице, и он не смог попасть в ближайшую аптеку за лекарством - не было кнопки вызова сотрудников.
Ехал в автобусе и почувствовал ухудшение состояния здоровья, стало плохо с сердцем, приступ стенокардии. Решил выйти на остановке, знаю, что рядом есть две аптеки. Кто знает, что такое стенокардия меня поймет, не то, что шагать, но и дышать практически невозможно, - рассказывает Романов.
С большим трудом тюменец дошел до ближайшей аптеки, но подняться по крутым ступеням без помощи он не смог. Из-за отсутствия обязательной кнопки вызова, Романов обратился к прохожим. Проходящий мимо тюменец вызвал фармацевта, который дал лекарство на улице.
После инцидента тюменский "ревизорро" Андрей Романов решил проверить на доступность остальные аптеки в округе. Под прицел общественника попали фармацевты той же сети, где не было кнопки вызова.
Аптека «Вита», та же торговая сеть. Также никакой доступности нет, кнопок вызова нет. Как в приоритет здоровью и жизни человека ставить доход аптек? За счет доступности среды для инвалидов?Андрей Романов.
Романов задается вопросом, почему городские власти выдают разрешения на открытие аптек, которые не оборудованы элементарными кнопками вызова. Теперь свою жалобу Романов намерен отправить в надзорные органы.
Какой контроль вы ведете, если не можете посмотреть даже за аптеками. Департамент социального развития говорит о том, что за всеми объектами социальной инфраструктуры осуществляется контроль. И где он? Почему функцию надзорных органов должны брать на себя инвалиды? Почему я должен делать их работу?Андрей Романов
Инвалид II группы Андрей Романов, взявший на себя функцию «ревизорро», борется за доступную среду для маломобильных граждан в Тюмени. Ранее Андрей Романов сообщал, что не мог попасть в здание Центрального суда, тогда сотрудники учреждения принимали у него документы тоже на улице, перед ступенями главного входа.