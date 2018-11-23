Питавшийся на 3,5 тысячи рублей депутат завершил свой эксперимент

По словам самого парламентария, в ближайшее время он намерен взвеситься, чтобы узнать насколько похудел. Впрочем, депутат и без этого способен оценить свое состояние после вынужденной диеты.
Через три недели после начала эксперимента парламентарий потерял в весе шесть килограммов, сейчас же, после месяца диеты Николай Бондаренко заявляет, что теперь ему придется долго восстанавливаться. В ближайшее время депутат намерен вернутся к привычному режиму питания.
Николай Бондаренко решил провести свой эксперимент после заявления экс-министра занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой о том, что 3,5 тысяч рублей в месяц вполне достаточно для нормальной жизни.