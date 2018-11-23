Питавшийся на 3,5 тысячи рублей депутат завершил свой эксперимент

Через три недели после начала эксперимента парламентарий потерял в весе шесть килограммов, сейчас же, после месяца диеты Николай Бондаренко заявляет, что теперь ему придется долго восстанавливаться. В ближайшее время депутат намерен вернутся к привычному режиму питания.