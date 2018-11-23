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Питавшийся на 3,5 тысячи рублей депутат завершил свой эксперимент

23 ноября 2018, 07:00
Фото: pixabay.com
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который на протяжении месяца питался всего на 3,5 тысячи рублей, завершил эксперимент.

По словам самого парламентария, в ближайшее время он намерен взвеситься, чтобы узнать насколько похудел. Впрочем, депутат и без этого способен оценить свое состояние после вынужденной диеты.

Через три недели после начала эксперимента парламентарий потерял в весе шесть килограммов, сейчас же, после месяца диеты Николай Бондаренко заявляет, что теперь ему придется долго восстанавливаться. В ближайшее время депутат намерен вернутся к привычному режиму питания.

Николай Бондаренко решил провести свой эксперимент после заявления экс-министра занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой о том, что 3,5 тысяч рублей в месяц вполне достаточно для нормальной жизни.

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