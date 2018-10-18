Навальный ответил Золотову. Он зовет его на дебаты.

Дебаты между Навальным и Золотовым предлагается провести в прямом эфире одного из федеральных каналов страны. Таким образом российский оппозиционер отреагировал на вызов Виктора Золотова. Навальный планирует получить ответ в течение недели.
Руководитель ФБК пояснил, что не станет молчать о деятельности директора Росгвардии и продолжит антикоррупционные расследования, в том числе в отношении Золотова.
В сентябре директор Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение к оппозиционному политику в котором предложил Навальному организовать поединок и назвал его подлецом. Все это время оппозиционный политик находился в СИЗО из которого вышел 14 октября.