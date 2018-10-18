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Навальный ответил Золотову. Он зовет его на дебаты.

18 октября 2018, 17:38
Алексей Навальный предложил директору Росгвардии Золотову встретиться на дебатах. Российский оппозиционер опубликовал официальное обращение на своем сайте.

Дебаты между Навальным и Золотовым предлагается провести в прямом эфире одного из федеральных каналов страны. Таким образом российский оппозиционер отреагировал на вызов Виктора Золотова. Навальный планирует получить ответ в течение недели.

Руководитель ФБК пояснил, что не станет молчать о деятельности директора Росгвардии и продолжит антикоррупционные расследования, в том числе в отношении Золотова.

В сентябре директор Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение к оппозиционному политику в котором предложил Навальному организовать поединок и назвал его подлецом. Все это время оппозиционный политик находился в СИЗО из которого вышел 14 октября.

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