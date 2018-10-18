8 ноября в прокат выходит фильм тюменского режиссера

Картина, сценарий которой был написан по реальным событиям произошедшим в 1960-х годах, расскажет зрителям о непростой судьбе художника, который с детства более туберкулезом костей.
Главный герой фильма - мальчик по имени Костя, три года был прикован из-за недуга к постели. Также его судьбу омрачали проблемы в семье. Однако с бабушкой у него были хорошие отношения, она рассказывала ему о Боге и молилась за своего внука.
По словам режиссера фильма, картина и тяжелая болезнь мальчика откроет героям «Рисунков дождем» настоящие ценности, которые есть в жизни людей.