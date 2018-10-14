Алексей Навальный вышел на свободу, но может снова ее потерять

Политик был задержан 24 сентября на выходе из спецприемника, где до этого пробыл 30 суток за повторное нарушение правил проведения и организации публичного мероприятия. Арестовали политика за забастовку избирателей, прошедшую 28 января 2018 года.
В сентябре арест был продлен за организацию несанкционированного митинга 9 сентября в Москве. Политик провел в заключении 20 суток за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, повлекшее вред здоровью человека.
Серия административных арестов политика (арест Навального 24 сентября стал третьим за 132 дня) может стать поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 212 УК (неоднократное нарушение законодательства о митингах), а также дать основание ФСИН направить ходатайство о замене условного осуждения (в июне 2018 года суд на год продлил Навальному испытательный срок по делу «Кировлеса» (приговорен на пять лет условно) — до июля 2019 года) на реальный срок.