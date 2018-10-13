Чиновники назвали сумму в 3500 рублей достаточной для месячного проживания

Причиной для заявления стало обсуждение повышения прожиточного минимума для неработающих пенсионеров. Соколова и местный депутат решали, на какую минимальную сумму в месяц может прожить обычный гражданин. Наталья Соколова озвучила сумму в 3 500 рублей, оппонент предложил ей попробовать прожить на эти деньги.