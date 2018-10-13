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Чиновники назвали сумму в 3500 рублей достаточной для месячного проживания

13 октября 2018, 11:08
Сумма в 3500 рублей достаточна для удовлетворения минимальных физиологических потребностей одного человека. Такой информацией с общественностью поделилась министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова.
Сюжет
Тюмень

Об этом чиновница сообщила после заседания комитета по социальной политике областной Думы.

Причиной для заявления стало обсуждение повышения прожиточного минимума для неработающих пенсионеров. Соколова и местный депутат решали, на какую минимальную сумму в месяц может прожить обычный гражданин. Наталья Соколова озвучила сумму в 3 500 рублей, оппонент предложил ей попробовать прожить на эти деньги.

Чиновница согласилась, пообещав составить депутату меню, но диетическое, и с учетом скидок в магазинах, которые она посещает.

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