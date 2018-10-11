Россияне выберут имена, которые будут присвоены 45 аэропортам страны

Конкурс пройдет в четыре этапа. До 21 октября в каждом регионе должны сформировать список от трех до десяти вариантов-претендентов по каждому аэропорту. До 28 октября – лонг-лист. Жители регионов сами предлагают свои варианты. Вариант попадет в лонг-лист, если его предложили более 500 участников. До 8 ноября сформируется шорт-лист. Будут проводиться социологические опросы для определения тройки лидеров. До 30 ноября – финальное голосование по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя».