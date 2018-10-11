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Россияне выберут имена, которые будут присвоены 45 аэропортам страны

11 октября 2018, 21:30
Сегодня прошла пресс-конференция, посвященная запуску проекта «Великие имена России». В рамках проекта 45 российским аэропортам будут присвоены имена выдающихся соотечественников. Выбранные имена дополнят официальные названия аэропортов.
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ХМАО

Полная информация размещена на сайте Великиеимена.рф.

Конкурс пройдет в четыре этапа. До 21 октября в каждом регионе должны сформировать список от трех до десяти вариантов-претендентов по каждому аэропорту. До 28 октября – лонг-лист. Жители регионов сами предлагают свои варианты. Вариант попадет в лонг-лист, если его предложили более 500 участников. До 8 ноября сформируется шорт-лист. Будут проводиться социологические опросы для определения тройки лидеров. До 30 ноября – финальное голосование по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя».

Участие возможно через сайт великиеимена.рф, через социальные сети «В контакте», «Одноклассники», отправкой СМС-сообщения на короткий номер, путем заполнения анкет – в печатных изданиях, на волонтерских постах, расположенных на железнодорожных вокзалах и в аэропортах, на борту самолетов.

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев заявил, что 5 декабря планируется завершить конкурс и объявить имена, которые жители страны присвоили аэропортам. А потом начнется конкурс на оформление этих аэропортов.

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