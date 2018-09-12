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Ледяной вулкан на Ямале стал первым на планете Земля

12 сентября 2018, 10:10
Геологи обнаружили на Ямале вулкан, подобие которых ранее наблюдали только на ледяных планетах.
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Ямал

Экспедицией геологов факультета МГУ им.М.В.Ломоносова в 2014 году была обнаружена вулканическая воронка диаметром 20 метров. Подобие такого вида вулканов ранее наблюдали только на планетоидах и ледяных планетах. Впервые они были обнаружены космическим аппаратом на спутнике Нептуна Тритоне.

По словам ученых, причина его образования на нашей планете неизвестна, так как кратер находится вдали от известных месторождений газа. Данное явление природы могло представлять опасность для местного населения и магистральных коммуникаций в связи с слабоизученной составляющей.

Применение разных методов привело к одному выводу: Ямальский кратер — новое явление природы, которое мы решили назвать криовулканизмом по аналогии с термином, принятым в планетологии, отметил профессор кафедры геохимии МГУ Андрей Бычков.

В ходе исследований выяснилось, что воронка появилась при взрыве газа, который образовался в непромерзающем слое вечной мерзлоты в результате жизнедеятельности микроорганизмов.

10 сентября результаты открытий учёных были опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

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