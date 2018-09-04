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Школьники Тюмени завоевали бронзовые медали на на олимпиаде по робототехнике

4 сентября 2018, 18:10
Тюменская команда областной физмат школы завоевала бронзовые медали на олимпиаде по робототехнике WRO Friendship Invitational прошедшей на Филиппинах.
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Тюмень

Сообщается, что состязание проходило с 30 августа по 2 сентября. Молодым тюменцам удалось занять третье место. Отмечается, что в областной команде участвовали школьники Валерий Рагулин, Дмитрий Шилин, Кирилл Челышев.

Всего, со стороны РФ, во всемирной олимпиаде принимали участие четыре команды, каждая из которых показала свои возможности в четырех основных категориях: Regular Elementary, Regular Junior, Regular Senior, Football.

Сильнейшие специалисты по робототехнике могут получить путевки на другие престижные мировые соревнования. Для этого необходимо завевать первое место в своей категории на Всероссийской робототехнической олимпиаде и пройти специальный отбор.

В ноябре 2018 года тюменская команда выступит на заключительном этапе олимпиады в Таиланде.

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