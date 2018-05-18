Администрация Нижнего Тагила прокомментировала очередную проверку надзорных органов

Как сообщает TagilCity.ru, ранее МАУ «Арис» уже подвергалось подобной проверке, основанием для которой стали многочисленные просьбы проконтролировать деятельность учреждения в сфере рекламы. При этом никаких нарушений законодательства сотрудники ФСБ не выявили.
Во время работы силовиков в офисе МАУ «Арис» все сотрудники находились в холле учреждения, который находился под охраной Росгвардии. Важно отметить, что корреспондентам TagilCity.ru силовики запретили вести съемку и общаться с участниками событий.
Вместе с тем другое информагенство перед этим опубликовало видеозапись работы сотрудников ФСБ, при этом издание не сообщало о каких-либо запретах и ограничениях на проведение съемки. В пресс-службе Росгвардии по Свердловской области отказались комментировать «двойные стандарты» по отношению к журналистам.
По сообщениям анонимных источников, одной из причин проведения проверки стала развернувшаяся борьба за кресло градоначальника. С анонимом согласны и тагильские политологи, которые связывают события в городе с политическими событиями в соседней Тюменской области. Напомним, посты федеральных министров получили губернатор области Владимир Якушев и губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.