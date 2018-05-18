Администрация Нижнего Тагила прокомментировала очередную проверку надзорных органов

Вместе с тем другое информагенство перед этим опубликовало видеозапись работы сотрудников ФСБ, при этом издание не сообщало о каких-либо запретах и ограничениях на проведение съемки. В пресс-службе Росгвардии по Свердловской области отказались комментировать «двойные стандарты» по отношению к журналистам.