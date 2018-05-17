Владелицу рынка «Пригородный» оштрафовали за нарушения пожарной безопасности

На рынке «Пригородный» ширина некоторых проходов в торговом зале и ширина эвакуационных выходов оказалась меньше той, которая установлена нормативами. Также здание оказалось не обеспечено системой автоматического пожаротушения, отсутствовали устройства для самозакрывания на противопожарных дверях в складских помещениях на первом этаже. Кроме того, не была проведена проверка состояния огнезащитной обработки металлических конструкций с составлением соответствующего протокола.