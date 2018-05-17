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Владелицу рынка «Пригородный» оштрафовали за нарушения пожарной безопасности

17 мая 2018, 17:03
Прокуратура Ленинского округа города Тюмени оштрафовала владелицу рынка «Пригородный» на 20 тысяч рублей за нарушения пожарной безопасности, которые были выявлены в ходе проверки.
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Тюмень

Прокуратура Ленинского округа города Тюмени оштрафовала владелицу рынка «Пригородный» на 20 тысяч рублей за нарушения пожарной безопасности, которые были выявлены в ходе проверки.

На рынке «Пригородный» ширина некоторых проходов в торговом зале и ширина эвакуационных выходов оказалась меньше той, которая установлена нормативами. Также здание оказалось не обеспечено системой автоматического пожаротушения, отсутствовали устройства для самозакрывания на противопожарных дверях в складских помещениях на первом этаже. Кроме того, не была проведена проверка состояния огнезащитной обработки металлических конструкций с составлением соответствующего протокола.

В связи с выявленными нарушениями в отношении индивидуальной предпринимательницы было возбуждено административное дело, по результатам которого женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщает старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со СМИ Елена Мельникова.

#Новости#Штрафы#Нарушение пожарной безопасности#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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