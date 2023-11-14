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Нарушение пожарной безопасности

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2023
Три жителя Тюменской области получили премии за сведения о поджигателях
В этом году трое жителей Тюменской области получили денежное вознаграждение за помощь в установлении нарушителей противопожарного режима. Еще двое — за содействие при задержании поджигателей.
14 ноября 2023, 12:53
Губернатор Моор призвал тюменцев соблюдать правила пожарной безопасности
Губернатор Тюменской области поздравил работников пожарной охраны с профессиональным праздником. Он отметил, что работа быть пожарным — особая.
30 апреля 2023, 08:20
Пожар случился сегодня вечером в жилом доме в центре города
Пожар произошёл в 11-этажном доме 19 апреля по улице Елизарова, 8. Об этом рассказали очевидцы в паблике «ЧС Тюмень».
19 апреля 2023, 16:29
Ландшафтный пожар на Велижанском тракте. Пугающие фото
Жители Тюмени делятся в социальных сетях пугающими и одновременно завораживающими фотокадрами ландшафтного пожара на 8-м километре Велижанского тракта.
18 апреля 2023, 06:38
В Тюменской области опять горит трава
В МЧС по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что за минувшую неделю по фактам возгорания травы пожарно-спасательные подразделения выезжали на вызовы 11 раз. Основной причиной возгорания остается человеческий фактор. Всего за сезон произошел 21 ландшафтный пожар.
3 апреля 2023, 09:10
«Мощные хлопки, пожар и взрывы»: в районе Монастыря вспыхнул грузовик
Вчера в поселке Прииртышский Тобольского района вспыхнула «Газель». Информация об этом появилась в паблике «Главные новости Тобольска».
28 марта 2023, 01:05
Шокирующие последствия пожара: отец пытался спасти детей, но было поздно
В региональной прокуратуре расследуют дело о гибели двух детей 2008 года рождения в результате возгорания бани, сообщили в пресс-службе ведомства.
23 марта 2023, 14:23
Ночью в пансионате по улице Олимпийской случился пожар
2 февраля 2023, 01:05
2022
Чем дышать: в Тюменской области зарегистрирован еще один лесной пожар
17 октября 2022, 03:45

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