80 000 тюменцев приняли участие в в колонне «Бессмертного полка» на центральной площади

В праздничный день 9 мая в колонне Бессмертного полка в Тюмени приняли участие 80 000 горожан.
По сообщениям СМИ, подобный парад проходит в Тюмени уже десятый раз. Ветеранов также на центральной площади города поддержали 750 школьников, которые несли портреты участников ВОВ, сообщает Runews24.ru.
Стоит отметить, что впервые за долгое время в тюменском параде Победы приняла участие современная военная техника, а также состоялся плац-парад в исполнении тюменских курсантов. Во главе военной колонны двигался квадроцикл «Стелс». За ним следовали бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр» и «Рысь», бронетранспортер БТР-82 и другие.
Между тем в тюменских пабликах жители города обсуждают проведение парада Победы. Тюменцы остались недовольны участием в параде трудовых коллективов частных организаций и предприятий. В частности, горожане напоминают, что для организаций существует праздник 1 мая.