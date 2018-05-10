80 000 тюменцев приняли участие в в колонне «Бессмертного полка» на центральной площади

Стоит отметить, что впервые за долгое время в тюменском параде Победы приняла участие современная военная техника, а также состоялся плац-парад в исполнении тюменских курсантов. Во главе военной колонны двигался квадроцикл «Стелс». За ним следовали бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр» и «Рысь», бронетранспортер БТР-82 и другие.