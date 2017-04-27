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Из актера в режиссеры: Данила Козловский приступил к съемкам фильма «Тренер»

27 апреля 2017, 08:49
Известный российский актер Данила Козловский приступил к съемкам картины «Тренер». Лента, которую планируют представить общественности накануне Чемпионата мира в по футболу в апреле 2018 года, станет режиссерским дебютом.

Известно, что главную роль в фильме исполнит сам же Козловский. Он сыграет бомбардира национальной сборной Юрия Столешникова, который в решающий момент не забивает пенальти. После этого игрок завершает карьеру и становится тренером небольшой провинциальной команды «Метеор». Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

«Я всегда мечтал сыграть футбольного тренера. Когда мы начали работать над фильмом „Тренер“, я планировал быть только продюсером и актером, но в какой-то момент понял, что не могу и не хочу доверять никому эту историю, хочу рассказать ее сам — как режиссер. Для меня эта история о страсти, чувствах, эмоциях. О том, как маленькая группа людей в далеком провинциальном городе изменила мир вокруг себя. Про людей, которые не боятся осуществлять свою мечту и тем самым дарят другим надежду, надежду осуществить невозможное. В истории футбола таких примеров немало — ФК Ростов, Лестер, сборная Исландии», — приводит слова Данилы Козловского пресс-служба проекта.

Съемочная группа охватит три города — Москва, Краснодар, Новороссийск и Лондон. Фильм создается при поддержке Министерства спорта РФ, Российского футбольного союза и лично Владимира Мутко.

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