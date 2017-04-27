Из актера в режиссеры: Данила Козловский приступил к съемкам фильма «Тренер»

«Я всегда мечтал сыграть футбольного тренера. Когда мы начали работать над фильмом „Тренер“, я планировал быть только продюсером и актером, но в какой-то момент понял, что не могу и не хочу доверять никому эту историю, хочу рассказать ее сам — как режиссер. Для меня эта история о страсти, чувствах, эмоциях. О том, как маленькая группа людей в далеком провинциальном городе изменила мир вокруг себя. Про людей, которые не боятся осуществлять свою мечту и тем самым дарят другим надежду, надежду осуществить невозможное. В истории футбола таких примеров немало — ФК Ростов, Лестер, сборная Исландии», — приводит слова Данилы Козловского пресс-служба проекта.