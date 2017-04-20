Карманники, промышлявшие в тюменских маршрутках, отправились в колонию

Центральный районный суд вынес приговор 23-летнему жителю Краснодарского края Дмитрию Ростовцеву и 22-летнему жителю Улан-Удэ Ивану Варфаламееву. Они признаны виновными по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража из сумки (одежды), находившейся при потерпевшем). Ранее братья уже были судимы за имущественные преступления.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в декабре 2016 года Ростовцев, находясь в Тюмени, начал промышлять кражами в маршрутках. В конце декабря к нему приехал двоюродный брат и тоже стал воровать.
В итоге от действий Ростовцева пострадали 8 человек, а от Варфаламеева — 7. Вместе они обворовали еще одну пассажирку маршрутки. Братья забирали у людей деньги, телефоны, банковские карты, с которых снимали наличные благодаря лежавшим вместе с ними пин-кодам. Общий размер ущерба составил свыше 200 тысяч рублей.
13 января 2017 года мужчины были задержаны и взяты под стражу. Суд приговорил Варфаламеева к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Ростовцева — к 4 годам строгого. Судья также удовлетворил иски семи потерпевших и взыскал с осужденных более 168 тысяч рублей.