Карманники, промышлявшие в тюменских маршрутках, отправились в колонию

В итоге от действий Ростовцева пострадали 8 человек, а от Варфаламеева — 7. Вместе они обворовали еще одну пассажирку маршрутки. Братья забирали у людей деньги, телефоны, банковские карты, с которых снимали наличные благодаря лежавшим вместе с ними пин-кодам. Общий размер ущерба составил свыше 200 тысяч рублей.