Тюменцев ждут на спектакли «Екатерина Великая» и «Тетка Чарли»

«Тетке Чарли» — блестящая фарсовая пьеса английского драматурга Брэндона Томаса. Впервые увидела свет в Лондоне 29 февраля 1892 года и сразу побила все мыслимые рекорды — спектакль прошел 1466 раз, а бродвейская постановка 1893 года не сходила со сцены четыре года подряд. Пьеса была написана Томасом специально для комедианта Уильяма Сидни Пенли, который стал режиссером первой постановки. Впоследствии «Тетка Чарли» стала практически абсолютным рекордсменом и по экранизациям — сегодня известны как минимум тридцать киноверсий на различных языках мира.