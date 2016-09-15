Тюменцев ждут на спектакли «Екатерина Великая» и «Тетка Чарли»

Спектакль «Екатерина Великая» — обладатель национальной театральной премии «Золотая маска». Музыкальные хроники времен Империи — это не «зеркало русской истории». «Екатерина Великая» — это попытка создать современный «художественный миф» об одном из самых ярких периодов прошлого нашей страны. А потому у авторов спектакля не было цели скрупулезно следовать «исторической правде». Их интересовала история души, исследование характера, природа чувств тех, кого Европа нарекла «детьми зимы»…
Начало спектакля 17 сентября в 19.00.
«Тетке Чарли» — блестящая фарсовая пьеса английского драматурга Брэндона Томаса. Впервые увидела свет в Лондоне 29 февраля 1892 года и сразу побила все мыслимые рекорды — спектакль прошел 1466 раз, а бродвейская постановка 1893 года не сходила со сцены четыре года подряд. Пьеса была написана Томасом специально для комедианта Уильяма Сидни Пенли, который стал режиссером первой постановки. Впоследствии «Тетка Чарли» стала практически абсолютным рекордсменом и по экранизациям — сегодня известны как минимум тридцать киноверсий на различных языках мира.
В российском музыкальном театре «Тетка Чарли» дебютировала в 1973 году. Написать на знаменитый сюжет музыкальную комедию композитору Оскару Фельцману предложил режиссер Юрий Хмельницкий. За стихи взялся сам Роберт Рождественский, а одну из версий либретто создал популярнейший писатель-сатирик того времени Владимир Поляков. Впервые как музыкальный спектакль «Тетка Чарли» была поставлена в Краснодаре, а затем и в Московском театре оперетты.
Тюменские зрители увидят комедию на сцене филармонии 18 сентября, начало в 19.00.
Стоимость билетов на каждый из спектаклей — от 600 до 2,5 тысяч рублей. Служба информации и бронирования: 68-77-77