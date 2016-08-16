Как бороться с жарой: идеи освежающих коктейлей

Последние пару недель тюменцы изнывают от высоких температур и чуть ли не молятся на кондиционеры. NashGorod.ru предлагает вкусный и эффективный способ сделать жаркие деньки намного приятнее.
Лето, солнце, жара — танцуй до утра. Да, в такую погоду устраивать жаркие пляски с коктейлями на пляже — самое оно. А что делать, если съездить на пляж совсем нет времени?! Выход есть — устроить его дома. Немного фантазии и вуаля — ваш балкон уже не просто место, где сушится белье. Он украшен безделушками и готов принять гостей. Добавить веселья помогут прохладительные напитки.
Приготовить «Мохито» не хуже того, что в баре, вы сможете и дома. А полезные холодные смузи или модные «айс фраппе» порадуют любого, даже самого искушенного гостя. Итак, вперед, за продуктами в магазин. Наиболее бюджетно провести балконную вечеринку поможет один из самых популярных гипермаркетов Тюмени «Ашан».
Самый просто способ освежить гостей — напоить арбузным фрешем. Вам потребуется целый большой арбуз, килограммов на 6, и пробка для того, чтобы наполнить бокал. Стоимость арбуза в магазине «Ашан» за 1 кг составит 14 рублей, шестикиллограмовый друг обойдется в 84 рубля, а пробка, за неимением собственной, домашней — 20 рублей.
Рецепт:
1. Арбуз необходимо охладить, проделать в нем небольшое отверстие (2*2 см) и взбить внутри миксером в сок. Чтобы миксер поместился в таком маленьком отверстии, используют насадку потоньше.
2. В место, где был разрез, вставить ту самую пробочку и наслаждаться напитком уже в бокале. По желанию, конечно, можно и алкоголя добавить, а можно и немного другого фруктового сока.
Итого: 194 рубля за 4,5 литра.
Любите кофе, но в жару невыносимо его пить? На это случай есть свой эликсир бодрости — айс — фраппе. Напиток с необычным названием по-нашему — холодный кофе.
Время приготовления 6 порций — 30 минут. Нам понадобиться 12 ложек растворимого кофе (стоимость баночки кофе Mac Coffee 114, 90), 600 мл сливок или молока (кому как вкуснее. Но молоко обойдется куда дешевле. За литр — 38 рублей. И вам как раз хватит на все 6 порций. А 500 мл сливок стоят уже 64 рубля 15 копеек.), вода (бесплатная) и несколько прозрачных кубиков льда. Мед «Каждый день» — 69 рублей.
Алгоритм приготовления:
1. Высыпать кофе в стакан. Добавить меда по вкусу.
2. Залить холодное молоко.
3. Добавить не больше 2-х чайных ложек воды.
4. Взбивать все блендером на протяжении нескольких минут, пока не получится густая и светлая пена
5. Аккуратно перелить пену в бокал или стакан.
6. Тонкой струйкой долить холодную воду
7. Добавить в получившийся коктейль кубики льда .
Итого: 229 рублей за 6 порций. В то время как среднестатистическая ценна в тюменских кафе за один напиток составит 250 рублей. Правда, и кофе там будет использоваться не растворимый.
Вкусный, полезный и сытный напиток смузи. Тут может быть огромное количество вариаций приготовления. Но мы выбрали один. Для его приготовления нам необходимо купить бананы — 59 рублей за 1 кг; ананас, а в «Ашане» сейчас акция на них — 159 рублей за 1 кг вместо 219 рублей; и ягоды, предпочтительно свежие.
Ананас- 500 г
Банан- 500 г
500г самых разных ягод с дачи (предпочтительно малина, клубника и смородина черная), если нет, то тогда замороженная смесь «Ягодный Микс» стоимостью 63 рубля за кг.
Итого: 281 рубль за 6 порций.
Самый простой коктейль «Цитрусовый взыв». Для его приготовления понадобится белый и обычный грейпфрут, апельсин, несколько капель лимонного сока и мед для вкуса.
1. Тщательно промыть цитрусовые и выжать в соковыжималке.
2. Смешать все соки.
3. Добавить мед и тщательно перемешать. Ждать, пока мед растворится и отдаст весь вкус.
4) Разлить по стаканам, добавить лед и подать гостям.
Итого: один грейпфрут весит примерно 500 грамм, а значит нам понадобится два килограмма грейпфрутов, то есть килограмм обычных и килограмм белых. Также нужны полкило апельсинов и один лимон. Килограмм апельсинов стоит 64 рубля — значит, полкило 32 рубля. Стоимость обычных и белых грейпфрутов составит 79 и 75 рублей соответственно. Лимон 170 грамм, примерная стоимость 11 рублей.
Итого 197 рублей за 6 порций.
Напоследок парочка лайфхаков для спасения от жажды.
1) Не можете дождаться когда охладится газированная вода? Смочите полотенце и оберните бутылку. Положите в морозилку и буквально через полчаса уже будете наслаждаться прохладой в стакане.
2) Приготовить «Мохито» за минуту помогут заранее приготовленные кубики льда. Лайфхак состоит в том, чтобы заранее смешать порезанные листочки мяты, лайм или лимон, и мед. А затем разлить по формочкам для льда. После того, как они застынут, можно взять несколько и залить спрайтом. Несколько секунд и коктейль готов!