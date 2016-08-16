Как бороться с жарой: идеи освежающих коктейлей

Лето, солнце, жара — танцуй до утра. Да, в такую погоду устраивать жаркие пляски с коктейлями на пляже — самое оно. А что делать, если съездить на пляж совсем нет времени?! Выход есть — устроить его дома. Немного фантазии и вуаля — ваш балкон уже не просто место, где сушится белье. Он украшен безделушками и готов принять гостей. Добавить веселья помогут прохладительные напитки.