В кафе с детьми: опыт тюменских мам

«Да, хожу, все устраивает»
Перед тем, как пойти со своей маленькой дочерью Алиной в кафе, ее мама Ксения тщательно выбирает, куда пойти. «Обычно я стараюсь ходить в такие заведения, где точно есть все для детей. Неприятных ситуаций не было — всегда присутствует детское меню, стульчики, предлагают влажные салфетки, карандаши с раскрасками», — рассказала NashGorod.ru молодая мама.
При этом, по ее словам, трудности бывают с посещением магазинов: «Пару раз было, что ворчали в сетевых универмагах, мол «грязь таскаете колясками, оставить на улице нельзя что ли».
Ее коллега по материнскому цеху Валерия также выбирает для своего сына Максима, которому два с половиной года, только кафе семейного типа: «Мы ходим всей семьей только в специализированные кафе, например семейный ресторан „Максимыч“. Там нас все устраивает: и обслуживание, и удобства для детей».
Мама годовалого Богдана Светлана часто ходит с сыном в кафе, но также не сталкивались ни с какими проблемами. «Детские стульчики бывают не везде, а вот детское меню предлагали часто, даже когда он не ел ничего, кроме маминого молочка. При этом хорошо относятся, когда приношу еду и воду для него, кормлю его рядом с собой — никаких возражений не встречаю», — рассказала NashGorod.ru Светлана.
«Да, бываю в кафе, но ловлю на себе взгляды»
Вита — мама годовалого Марка. Всей семьей они несколько раз ходили в рестораны быстрого питания типа KFC или Макдоналдс. «В принципе, против колясок ничего никто не имеет, но людям не нравится это, так как коляска занимает много места и может мешать. Хотя мы стараемся ставить её так, чтобы не причинять людям неудобства. С папой едим, как правило, по очереди. Один из нас держит ребёнка (если тот не хочет сидеть в коляске), либо умудряется обедать, держа ребёнка на руках. Детские стульчики ни разу не предлагали», — поделилась с NashGorod.ru Вита.
Сама идея идти с ребёнком в ресторан молодой маме не очень нравится: «Не хочется ловить на себе недовольные взгляды людей, которые пришли отдохнуть. Многих бесит, если даже если ребёнок пискнет пару раз».
«Не ходите туда, где пьют алкоголь!»
Молодая мама Анна была со своим сыном Федором во всех кафе сети «Ассорти». «Никогда не было никаких претензий. Специальных сидений там нет, но сотрудники терпимы к малышам. Да и вообще везде нормально к детям относятся, если они ведут себя адекватно. Также ходили с ним в „Колбас Барабас“ на Первомайской, там даже есть специальные стулья», — рассказал NashGorod.ru Анна.
До рождения сына Анна сама работала официанткой, и знакома с ситуацией изнутри. «Я считаю, что с детьми нечего делать во многих заведениях. Хотя бы в тех, где взрослые люди пьют и курят, — уверена собеседница NashGorod.ru. — Я работала в пивном баре Beer and Blues, достаточно специфичном месте, но и туда приходили с маленькими детьми. Еще и спрашивали про детское меню. Также я работала в „Распутине“ и часто видела, как родители приходили с детьми и совсем не следили за ними. А если ты идешь с кипятком и споткнешься об ребенка, то виноват будешь ты. Кроме того, дети портили мебель, обрывали шторы, а родители сидели и выпивали, не обращая внимание».
По словам Анны, если сотрудник проглядел факт порчи имущества, то ущерб должна будет покрывать смена, которая работала в зале.
Бывшая официантка рассказала, что сотрудникам ресторана приходилось исполнять и роль нянь: «В „Распутине“ была свадьба, на которой некоторые были с детьми. Кончилось все тем, что ребенок спал у нас в подсобке, мама валялась у барной стойки, а перебравший папа пытался прийти в себя в туалете. Это же полный кошмар. Ладно, мы оказались такими добрыми, что уложили малыша спать, взяли у его мамы телефон и позвонили ее отцу, чтобы тот забрал ребенка».
Анна также рассказала о том, как на ее смене отец повел одного из сыновей в туалет, а в это время второй сын — пятилетний малыш — выпил алкогольный коктейль, который стоял за соседним столиком, пока его хозяин вышел покурить.