В кафе с детьми: опыт тюменских мам

До рождения сына Анна сама работала официанткой, и знакома с ситуацией изнутри. «Я считаю, что с детьми нечего делать во многих заведениях. Хотя бы в тех, где взрослые люди пьют и курят, — уверена собеседница NashGorod.ru. — Я работала в пивном баре Beer and Blues, достаточно специфичном месте, но и туда приходили с маленькими детьми. Еще и спрашивали про детское меню. Также я работала в „Распутине“ и часто видела, как родители приходили с детьми и совсем не следили за ними. А если ты идешь с кипятком и споткнешься об ребенка, то виноват будешь ты. Кроме того, дети портили мебель, обрывали шторы, а родители сидели и выпивали, не обращая внимание».