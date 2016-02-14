Регистрировать недвижимость в Тюмени стало проще и дешевле

Выгода получения государственных услуг Росреестра в электронном виде: экономия времени, безопасность и отсутствие вмешательства субъективного фактора. С июня 2015 года наряду с постановкой на государственный кадастровый учет недвижимого имущества, получением сведений из ЕГРП и ГКН, реализовано осуществление в электронном виде государственной регистрации прав. В случае предоставления документов для получения услуг в электронном виде размер государственной пошлины для физических лиц сокращается на 30%.
За 7 месяцев 2015 года в Управление в электронном виде поступило 603 заявления, а с января по 09 февраля 2016 года уже 1068.
Для повышения доступности государственных услуг в регионе во всех офисах МФЦ организована возможность получения услуг Росреестра. В 2015 году доля предоставленных МФЦ услуг Росреестра в сфере государственной регистрации прав увеличена до 70%. В городе Тюмени на долю услуг Росреестра в МФЦ приходится 79%. В течение 2015 года из всех услуг, оказываемых тюменским МФЦ, услуга по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним наиболее востребована, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Тюменской области.
Федеральный инспектор по Тюменской области Владимир Черепанов отметил, что деятельность Управления является неотъемлемой частью реализации Указов, поручений Президента Российской Федерации, положений его Послания Федеральному собранию, при этом территориальное управление не самостоятельно реализует политику Главы государства, а в обязательном взаимодействии с другими структурами: федеральными, областными, местными. Он обратил внимание на ведущую роль Росреестра в исполнении поручения Президента Российской Федерации, обозначенного в его послании Федеральному Собранию, о необходимости вовлечения в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные земли, поблагодарил руководство и всех сотрудников Управления за проделанную работу. Пожелал крепкого здоровья и новых успехов в решении стоящих перед Управлением задач. «Для этого в управлении есть хороший опыт, а главное прекрасный кадровый потенциал», — отметил Владимир Черепанов.