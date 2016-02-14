Регистрировать недвижимость в Тюмени стало проще и дешевле

Федеральный инспектор по Тюменской области Владимир Черепанов отметил, что деятельность Управления является неотъемлемой частью реализации Указов, поручений Президента Российской Федерации, положений его Послания Федеральному собранию, при этом территориальное управление не самостоятельно реализует политику Главы государства, а в обязательном взаимодействии с другими структурами: федеральными, областными, местными. Он обратил внимание на ведущую роль Росреестра в исполнении поручения Президента Российской Федерации, обозначенного в его послании Федеральному Собранию, о необходимости вовлечения в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные земли, поблагодарил руководство и всех сотрудников Управления за проделанную работу. Пожелал крепкого здоровья и новых успехов в решении стоящих перед Управлением задач. «Для этого в управлении есть хороший опыт, а главное прекрасный кадровый потенциал», — отметил Владимир Черепанов.