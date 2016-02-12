Куда сходить в Тюмени в выходные: 12 — 14 февраля

13–14 февраля в торговом центре «Премьер» с 10 до 22 состоится арт-маркет «Люби! На чердачке». На прилавках ярмарки найдутся самые неожиданные вещи, которых не сыщешь в торговых центрах. Ведь каждый такой подарок — будь то сладости, украшения, одежда или косметика — единственный в своем роде, авторский. Арт-маркет представит работы более 30 мастеров из Омска, Екатеринбурга и Тюмени. Два дня будут проходить увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Концертная программа состоится 13 февраля на первом этаже ТРЦ «Премьер» с 13:00 до 16:00.