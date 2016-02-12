Куда сходить в Тюмени в выходные: 12 — 14 февраля

Провести романтическую ночь 13–14 февраля вдали от шумной городской жизни приглашает семейный загородный клуб «Юный Геолог». Среди величественных деревьев можно неспешно погулять вдвоем, вдохнуть полной грудью чистый сибирский воздух, зарядиться энергией в роскошной бане, отдохнуть в бассейне с минеральной водой. На гостиничный номер действует скидка 14%, а также вас ждут подарки — шампанское с корзиной фруктов. Бронируйте номер по тел. 530–020.
Подарить настоящее блаженство себе и любимому человеку в День влюбленных предлагает отель «Ремезов». Ужин при свечах в ресторане «Ремезов», живая музыка, печенье с предсказаниями от Купидона, проживание в двухместном номере «Купеческий», розовое шампанское «Абрау Дюрсо» в номере, изысканный завтрак и welness-центр в вашем распоряжении — все это всего за 7 тысяч рублей на две персоны. Предложение действует с 13 по 15 февраля.
День всех влюбленных Торговый центр «Остров» (Федюнинского, 67) приглашает отпраздновать на льду! Мероприятие состоится 13 февраля в 14.00 на открытом катке со стороны ул. Федюнинского. Всех посетителей ждут зажигательное выступление и мастер-класс от фигуристов из клуба любительского катания «Золотой конёк», романтичные конкурсы и подарки. Вход со своими коньками свободный, а прокат стоит 100 руб/час. Всех любителей активного образа жизни приглашают на праздник!
Только один эксклюзивный показ фильма-сенсации Каннского кинофестиваля «Любовь 3D» в «Синема Парке» пройдет 13 февраля. Специально для влюбленных покажут самый скандальный и обсуждаемый фильм Гаспара Ноэ «Любовь 3D».
В ТРЦ «Солнечный» ко Дню всех влюбленных подготовлена специальная фотозона с будкой для поцелуев и профессиональным фотографом. Всем желающим она доступна с 12 по 14 февраля, а фотограф будет работать здесь с 14 до 19 часов в воскресенье.
13–14 февраля в торговом центре «Премьер» с 10 до 22 состоится арт-маркет «Люби! На чердачке». На прилавках ярмарки найдутся самые неожиданные вещи, которых не сыщешь в торговых центрах. Ведь каждый такой подарок — будь то сладости, украшения, одежда или косметика — единственный в своем роде, авторский. Арт-маркет представит работы более 30 мастеров из Омска, Екатеринбурга и Тюмени. Два дня будут проходить увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Концертная программа состоится 13 февраля на первом этаже ТРЦ «Премьер» с 13:00 до 16:00.
В ТРЦ «Кристалл» в эту субботу, 13 февраля, пройдет квест в поддержку чемпионата Европы по биатлону. Начало в 14 часов. Участники мероприятия смогут выиграть сувениры, ценные призы от организаторов, включая билеты на соревнования в биатлонном комплексе «Жемчужина Сибири».
Выставка одежды и графических эскизов от юных дизайнеров Тюмени «Коды модного костюма» открылась на этой неделе в арт-галерее «Новый свет» (Герцена, 82, 2 этаж). Нам представят художественные разработки модных трендов, выполненные студентами кафедры дизайна костюма.
Российские зрители смогут посмотреть на киноэкранах прямые трансляции спектаклей, номинированных на премию «Золотая маска». 12 февраля в 21 час в кинотеатре «Синема Парк» покажут оперу В.А. Моцарта «Дон Жуан» в постановке Пермского академического театра оперы и балета им П.И. Чайковского. Культурный феномен появился благодаря режиссеру Теодору Курентзису, режиссеру из Аргентины Валентине Карраско.
Массовая гонка «Лыжня России» состоится 14 февраля на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 2). Массовые забеги на дистанцию 1 км стартуют в 12:05.
В тюменском Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) в выходные проходит первенство Уральского федерального округа по скалолазанию. В субботу пройдут квалификации на трудность и скорость среди младших и старших возрастов, а также юниоров. В воскресенье, 14 февраля, состоятся финальные забеги и награждение победителей.
Фитнес-центр 14 февраля приглашает тюменцев и гостей города на вечеринку «Фитберри» любит тебя». Розыгрыши, сюрпризы и подарки могут стать вашими, но стоит поторопиться, ведь количество мест ограничено.
Клуб любителей декоративных крыс «Крысолнце» празднует 4-летие, и приглашает на открытую праздничную встречу, которая пройдет 13 февраля в тайм-кафе «5 угол» (Республики, 5), начало в 15 часов. Крыс, которые будут там, можно будет подержать на ручках, погладить, потрогать за хвост.
Хип-хоп группа из Петрозаводска The Chemodan будет штурмовать Тюмень с новой программой «Абсурд и Аллегория» — 13 февраля они выступят в Red hot chili bar.
Признания в любви на 15 языках прозвучат во время исполнения концертной программы «Давайте аплодировать любви», приуроченной ко Дню святого Валентина, которую исполнят 13 февраля в 13 часов в ДК «Строитель».
«Один из ярких пианистов нового поколения» так говорят о Мирославе Култышеве. 13 февраля в 19 часов он выйдет на сцену Тюменской филармонии, чтобы исполнить произведения Чайковского.
14 февраля с 18:00 до 20:00 по городу будет курсировать автобус для романтичных сердец. Во время театрализованной экскурсии «Город нашей любви», гости окунутся в чарующую и романтичную атмосферу купеческой Тюмени. Гости посетят места, где загадываются самые заветные желания, поднимут за их исполнение бокал игристого, услышат рассказы о любви, семье и исторических личностях, а также узнают забавные факты и легенды из истории Тюмени. Подробности по телефонам 64-01-85 и 93-70-88.