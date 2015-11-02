На должность Шакурской назначен директор Тюменского колледжа искусств

Нового руководителя представил сегодня, 2 ноября, на заседании президиума правительства губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Виктор Новакаускас родился 29 мая 1961 года в Тюмени. Окончил в 1980 году Тюменское училище искусств, квалификация «преподаватель, концертмейстер», в 2001 году — Тюменский государственный институт искусств и культуры, по специальности «социально-культурная деятельность», квалификация «менеджер социально-культурной деятельности», сообщает пресс-служба правительства региона.
Свою профессиональную деятельность Виктор Новакаускас начинал концертмейстером в Тюменском училище искусств. Прошел службу в рядах Советской Армии. Работал преподавателем детской музыкальной школы при Тюменском училище искусств, дирижером детского музыкального театра, руководителем группы «Крунинг Джаз» Дома техники и культуры «Геолог», преподавателем и, с 2009 года, директором Тюменского училища искусств. В 2008 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Отметим, что назначение 54-летнего директора произошло после громкого увольнения прежнего директора департамента культуры Юлии Шакурской. Поводом стал скандал с выносом картин в начале октября, которые экспонировались в Тюменском музее ИЗО. Вместе с ней своей должности лишилась также руководитель Музейного комплекса им. И.Я. Словцова Наталья Хвостанцева. На ее место была назначена экс-замдиректора Елена Усольцева.