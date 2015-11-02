На должность Шакурской назначен директор Тюменского колледжа искусств

Отметим, что назначение 54-летнего директора произошло после громкого увольнения прежнего директора департамента культуры Юлии Шакурской. Поводом стал скандал с выносом картин в начале октября, которые экспонировались в Тюменском музее ИЗО. Вместе с ней своей должности лишилась также руководитель Музейного комплекса им. И.Я. Словцова Наталья Хвостанцева. На ее место была назначена экс-замдиректора Елена Усольцева.