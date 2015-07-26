Нетрезвый водитель Volvo сбил двух пешеходов, одного из них — насмерть

По предварительным данным, на улице Железнодорожной, напротив дома № 3, автомобиль Volvo S40 сбил двух пешеходов, шедших по правой обочине дороги попутно движению транспорта. В результате наезда 18-летний молодой человек, проживавший в поселке Демьянка, от полученных травм скончался на месте происшествия, у 25-летнего мужчины сотрясение головного мозга, ушибы шеи, лица и бедра. Иномаркой управлял нетрезвый 30-летний житель Тобольска. Ранее, в 2012 году мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. В результате ДТП он получил гематому глаза и ссадины, сообщают в областной ГИБДД.
В четвертом часу ночи на улице Ершова, 29 в Тюмени столкнулись Toyota Avensis и «Лада» двенадцатой модели. По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил очередности проезда перекрестка водителем иномарки. В результате происшествия 44-летний водитель «Лады» получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.
Всего за сутки на дорогах Тюменской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и три получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции от управления транспортом отстранен 51 водитель, находившийся в нетрезвом состоянии, либо отказавшийся пройти медосвидетельстворвание. Пресечено 151 нарушение пешеходами. За нарушение правил перевозки детей привлечены к ответственности 63 водителя, за неиспользование ремней безопасности — 172. Выявлено 20 нарушений, допущенных водителями автобусов и 9 — мотоциклистами.