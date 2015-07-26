Нетрезвый водитель Volvo сбил двух пешеходов, одного из них — насмерть

По предварительным данным, на улице Железнодорожной, напротив дома № 3, автомобиль Volvo S40 сбил двух пешеходов, шедших по правой обочине дороги попутно движению транспорта. В результате наезда 18-летний молодой человек, проживавший в поселке Демьянка, от полученных травм скончался на месте происшествия, у 25-летнего мужчины сотрясение головного мозга, ушибы шеи, лица и бедра. Иномаркой управлял нетрезвый 30-летний житель Тобольска. Ранее, в 2012 году мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. В результате ДТП он получил гематому глаза и ссадины, сообщают в областной ГИБДД.