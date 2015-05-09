День Победы в Тюмени: репортаж с места событий

Тюмень присоединилась к традиционной всероссийской акции «Бессмертный полк». Идея провести шествие с портретами своих родных, погибших на войне, либо не доживших до сегодняшнего дня ветеранов на 9 мая зародилась именно в Тюмени в 2007 году. Тогда она носила название Парад победителей. Сегодня же к этой акции присоединяются более ста городов России, Украины и Казахстана, колонна «Бессмертного полка» традиционно участвует в параде 9 мая.