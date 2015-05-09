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День Победы в Тюмени: репортаж с места событий

9 мая 2015, 15:50
Сегодня вся страна отмечает 70-летие со дня победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Как прошел парад Победы в Тюмени, какие развлекательные мероприятия приготовили организаторы и куда еще можно успеть сходить читайте в нашем репортаже.
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Тюмень

Сегодня вся страна отмечает 70-летие со дня победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Как прошел парад Победы в Тюмени, чем решили удивить гостей организаторы и куда еще можно успеть сходить, читайте в нашем репортаже.

Уже в 9 часов утра, за час до начала парада, на центральных улицах Тюмени играла музыка, а народ спешил занять выгодные места поближе к колонне. Горожане фотографировались с военной техникой.

Ветераны решили ехать на автобусе. Ранее многие отказывались и собирались пройти пешком весь парад, видимо на решение все же повлияла погода.

В параде принимали участие 430 курсантов Тюменского президентского кадетского училища, за ними шли победители смотр-конкурсов, почетных караулов, а также представители всех военизированных и силовых структур области.

Особый интерес у зрителей вызвали редкие автомобили времен Великой Отечественной войны, которые также проехали по Республике. Каждый мог потрогать и сфотографироваться с подлинными свидетелями военного времени — «Виллисом» и «Доджем», «Победой кабриолет», ЗИЛом и ЗИСом, а также с пушкой «сорокапяткой».

Также проехала военная техника времен ВОВ.

Дети, родственники и просто близкие тоже принимали участие в параде. Они прошли с баннерами «Спасибо, что мы войны не знали».

Тюмень присоединилась к традиционной всероссийской акции «Бессмертный полк». Идея провести шествие с портретами своих родных, погибших на войне, либо не доживших до сегодняшнего дня ветеранов на 9 мая зародилась именно в Тюмени в 2007 году. Тогда она носила название Парад победителей. Сегодня же к этой акции присоединяются более ста городов России, Украины и Казахстана, колонна «Бессмертного полка» традиционно участвует в параде 9 мая.

Впервые в праздничном параде участие принимала конница. Она была сформирована из спортсменов и людей, которые занимаются и активно взаимодействуют с Тюменским ипподромом. Всего около 11 голов.

Замыкали шествие представители различных компаний, общественных организаций, университетов, медицинских учреждений. Присоединиться к шествию мог каждый, многие так и делали.

Транслировали парад Победы все городские экраны, включая рекламные светодиодные.

Стоит отметить, что погода и правда подвела. На улице очень холодно и сыро. Люди просто заводили детей греться в ближайшие магазинчики, аптеки, там к ним относились с пониманием.

«В особенный день можно позволить себе особенные вещи» — сказала уборщица Эльвира, проводя целую толпу маленьких девочек в туалет без очереди, а очередь, между прочим, внушительных размеров — человек 20 не меньше. Женщины в синих дождевиках беспокоятся, что колонна родного «Газпрома» уйдет без них, но место уступают со словами: «детей вперед, дети наше всё».

Всего в городе организовано 30 развлекательных площадок, основная развернется на площади 400-летия Тюмени. Здесь гостей ждет концерт тысячного сводного хора Тюменской области, джазовый оркестр «Золотая труба», а также выступления танцевального коллектива «Зори Тюмени».

Помимо концертной части на этой территории развернута выставка специализированной техники. Тюменское высшее военно-инженерное командное училище впервые со своих воинских баз представило современную военную технику.

В 18 часов у здания правительства Тюменской области всех горожан закружат в танце. В проекте «Победный вальс» участвует около 250 профессиональных коллективов, учеников школ, кадетов. Символом вальсового движения выбраны ландыши, каждая девушка получит букетик. Помимо этого, сами танцоры будут одеты в платья и форму периода ВОВ.

В завершении дня, в 23 часа тюменцы увидят самый красочный и долгий за всю историю города салют, который запустят с площадки в Заречном микрорайоне.

Фото: Алёна Нечетова

Екатерина Шимпф

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