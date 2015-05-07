На рынке жилья Тюмени становится еще больше «однушек»-студий

Аналитик обращает внимание на то, что снижается разница в стоимости квадратного метра между домами уже введенными в эксплуатацию и находящимися на начальной стадии строительства. Если раньше эта разница составляла в среднем порядка 16%, то сейчас этот показатель на уровне 6%. Так, средняя стоимость квартир, в домах уже введенных в эксплуатацию составляет 62 715 рублей за квадратный метр, а в домах со сроком сдачи в 2017 году средняя стоимость «квадрата» составляет 59 463 рубля. «Важно понимать, что при инвестировании в конкретный объект недвижимости увеличение стоимости квартиры к вводу объекта в эксплуатацию может доходить до 15–30%. При определении наиболее удачного объекта инвестирования рекомендуется рассматривать разницу между стоимостью аналогичных квартир на первичном и вторичном рынке жилой недвижимости. Например, в районе Дома Обороны этот показатель составляет 14%, для Южного и 6 микрорайона -13%», — говорит специалист.