На рынке жилья Тюмени становится еще больше «однушек»-студий

«На рынке первичной жилой недвижимости в апреле средняя стоимость квадратного метра составила 60 803 рубля за квадратный метр, что лишь на 0,2% ниже аналогичного показателя прошлого месяца. В течение месяца открылись продажи на двух новых объектах, на текущий момент на рынке предлагается порядка 9 200 квартир в различных районах города и различной степени готовности», — говорит заместитель генерального директора «UP consAllt» Светлана Молодкина.
По данным портала «Наш Город РУ.Недвижимость», картина за год изменилась незначительно:
Аналитик обращает внимание на то, что снижается разница в стоимости квадратного метра между домами уже введенными в эксплуатацию и находящимися на начальной стадии строительства. Если раньше эта разница составляла в среднем порядка 16%, то сейчас этот показатель на уровне 6%. Так, средняя стоимость квартир, в домах уже введенных в эксплуатацию составляет 62 715 рублей за квадратный метр, а в домах со сроком сдачи в 2017 году средняя стоимость «квадрата» составляет 59 463 рубля. «Важно понимать, что при инвестировании в конкретный объект недвижимости увеличение стоимости квартиры к вводу объекта в эксплуатацию может доходить до 15–30%. При определении наиболее удачного объекта инвестирования рекомендуется рассматривать разницу между стоимостью аналогичных квартир на первичном и вторичном рынке жилой недвижимости. Например, в районе Дома Обороны этот показатель составляет 14%, для Южного и 6 микрорайона -13%», — говорит специалист.
Самые дорогие метры традиционно в однокомнатных квартирах. По итогам апреля доля «однушек» в общем объеме предложения составила порядка 48,7% при средней стоимости 62 879 рублей за «квадрат». Что касается планировочных решений, то в сегменте однокомнатных квартир в последние годы наблюдается тенденция к увеличению предложения квартир-студий. Подобные квартиры имеют самое низкое ценовое предложение — от 1 250 000 рублей.
Растет и доля жилья эконом-класса — его уже порядка 29%. Средняя стоимость квартир в таких домах составляет 56 202 рубля за метр. Весомую долю занимает и жилье комфорт-класса -66,4%. Приобрести квартиру в таком доме возможно при средней стоимости квадратного метра 59 398 рублей.
Новостройки в Тюмени сегодня рассредоточены по всему городу. При этом основной ассортимент представлен в районах, таких как Мыс, Тарманы, Тюменский микрорайон и МЖК, районы улиц Федюнинского и Московского тракта. В них средний уровень цены держится в пределах 58 000 — 62 000 рублей за квадратный метр.
«В ближайшие летние месяцы отсутствуют предпосылки заметных изменений цен на рынке первичной недвижимости города Тюмени. Изменений средней стоимости квадратного метра будет носить незначительный характер в пределах 0,5% в месяц. В тоже время застройщиками будут предлагаться различные сезонные скидки и бонусы», — прогнозирует Светлана.
Планируете ли вы покупать квартиру в ближайшем будущем, какая она будет, и на что вы обращаете внимание пр и выборе, пишите в комментариях к тексту.