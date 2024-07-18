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Новостройки тюмени

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2024
Замки из песка. Топ-5 проблем тюменских новостроек
18 июля, 05:53
Крах рынка! На новостройки в Тюмени снова действует ипотека под 20%
3 июля, 09:22
Два района Тюмени стали лидерами по росту цен на новостройки
За год квадратный метр недвижимости в этих районах подорожал на 24%. Для сравнения, в среднем по городу новостройки подорожали на 16%.
2 июля, 06:50
Платежи от 60 тысяч в месяц! Какое жилье выгоднее всего купить в Тюмени?
3 апреля, 06:52
«Дорожает все»: риэлторы опровергают слухи о падении цен на недвижимость в Тюмени
6 марта, 09:11
2023
Для строительства жилья в Тюменской области определили 73 участка
Общая площадь выделенных территорий составила 690 гектаров. Специалисты оперативного штаба анализируют потенциал участков.
30 октября 2023, 04:04
«Зарека — неоклассическая»: Тюмень наконец-то приведут к единому архитектурному стилю
12 сентября 2023, 09:29
Тюмень заняла второе место в стране по объему продаж новостроек
Тюмень вошла в тройку лидеров страны по объему продаж новостроек. Областная столица уступила место Краснодару, но опередила Екатеринбург.
11 сентября 2023, 06:07
Недорогие квартиры продаются в Тюменской слободе и в районе Дома Обороны
По данным сайта Авито, самые доступные новостройки областной столицы находятся в Тюменской слободе и на МЖК. При этом средняя стоимость квадратного метра в Тюмени составляет около 105 тысяч рублей.
17 февраля 2023, 14:01
2022
Тюменские риелторы ожидают падение цен на новостройки после Нового года
13 декабря 2022, 16:00
В 2023 году жилье в новостройках Тюмени подешевеет
По прогнозам аналитиков, цены на квартиры в тюменских новостройках станут ниже в начале следующего года, сообщает «РБК Тюмень».
29 ноября 2022, 09:25
Окупаемость жилья в Тюмени
По данным РБК Тюмень, в областной столице доходность вторичного жилья выше, чем новостроек. Если квартиры сдавать в аренду, то инвесторы могут ждать окупаемости недвижимости около 20 лет.
3 ноября 2022, 13:04
2021
Сбербанк профинансировал строительство ЖК «Первая линия. Пляж» на Мысу
11 февраля 2021, 05:00

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