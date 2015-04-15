В «Кристалле» разыграют новый Samsung Galaxy S6

Напомним, что выхода нового смартфона ждали давно. Разработчики заявляют, что модель получила уникальный корпус с изогнутым экраном, изготовленным из самого прочного стекла Corning Gorilla Glass. Новый S6 также получил две быстрые и качественные камеры, которые позволяют делать снимки высокой четкости и цветопередачи. Начинка смартфона впечатляет… но, об этом — на презентации.