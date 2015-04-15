В «Кристалле» разыграют новый Samsung Galaxy S6

Старт продаж Samsung Galaxy S6 состоится в салоне «Билайн» в ТРЦ «Кристалл» 16 апреля. Один из гостей праздника уйдет из торгового центра с новым сматфоном, который достанется ему даром.
Масштабная акция, посвященная старту продаж Samsung Galaxy S6, будет запущена одновременно в крупнейших городах страны.
Напомним, что выхода нового смартфона ждали давно. Разработчики заявляют, что модель получила уникальный корпус с изогнутым экраном, изготовленным из самого прочного стекла Corning Gorilla Glass. Новый S6 также получил две быстрые и качественные камеры, которые позволяют делать снимки высокой четкости и цветопередачи. Начинка смартфона впечатляет… но, об этом — на презентации.
Гостям праздника расскажут, какими невероятными способностями наделён новый гаджет и какие возможности он открывает перед своим владельцем. Продажи гаджета начнутся в 19.00.
Кроме этого посетителей ждёт развлекательная программа с участием шоумена Олега Гераса, возможность почувствовать себя супергероем, получить в подарок свой портрет и другие приятные подарки, главный из которых — новый Samsung Galaxy S6.
На протяжении всего праздника будет работать профессиональный фотограф, а свои снимки можно будет забрать в салоне «Билайн» уже в эти выходные.