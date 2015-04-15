Улицу Бакинских Комиссаров снова перекроют в субботу

По этой причине несколько маршрутов общественного транспорта будут направлены в объезд этой территории. Как сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс», Маршрут № 78 минует перекрытый участок по ул. Аккумуляторной с разворотом на перекрестке с ул. Авторемонтной. Автобусы № 30 пройдут по Аккумуляторной и Ямской. Маршруты № 37 и № 68 — по Аккумуляторной и Военной. Посадка и высадка пассажиров — на всех остановочных пунктах по маршруту объезда.