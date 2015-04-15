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Улицу Бакинских Комиссаров снова перекроют в субботу

15 апреля 2015, 12:25
В эту и следующую субботу, 18 и 24 апреля, улица Бакинских Комиссаров будет закрыта для движения транспорта. С 8 до 16 часов на участке улицы от Ямской до Военной пройдут продовольственные ярмарки.

По этой причине несколько маршрутов общественного транспорта будут направлены в объезд этой территории. Как сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс», Маршрут № 78 минует перекрытый участок по ул. Аккумуляторной с разворотом на перекрестке с ул. Авторемонтной. Автобусы № 30 пройдут по Аккумуляторной и Ямской. Маршруты № 37 и № 68 — по Аккумуляторной и Военной. Посадка и высадка пассажиров — на всех остановочных пунктах по маршруту объезда.

Напомним, улицу Бакинских Комиссаров уже закрывали на время проведения ярмарки 21 марта. Тогда причиной такого решения организаторы назвали отказ собственников торгового центра по улице Ямской предоставить площади для размещения торговых рядов.

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