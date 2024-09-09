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Тюменьгортранс

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2024
«Забастовка? Куда все пропали?» Тюменцы пожаловались на нехватку транспорта по утрам
9 сентября, 12:15
«Пора выходить на пикет»: тюменский микрорайон Лесной остался без автобусов
Транспортная реформа тюменских властей обернулась настоящей катастрофой для жителей микрорайона Лесной. Горожане с 1 января фактически оказались отрезаны от города.
11 января, 04:22
2023
Тюменские автобусы будут ходить по расписанию выходных дней
В предстоящие праздники с 4 по 6 ноября включительно автобусы и маршрутки Тюмени будут ходить по расписанию выходных дней.
30 октября 2023, 14:35
В Тюмени в центре города может погаснуть светофор
Светофорный объект может перестать работать в промежутке с 9.00 до 17.00, сообщают в МКУ «Тюменьгортранс».
15 марта 2023, 18:48
В центре города может погаснуть светофор
Сегодня, 17 февраля, с обеда возможно отключение светофора на перекрестке улиц Фабричной и Мельничной, сообщают в МКУ «Тюменьгортранс».
17 февраля 2023, 02:12
2022
В маршрут тюменского автобуса № 28 включат сразу 6 остановок
18 октября 2022, 12:52

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