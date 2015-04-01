Подросток взял мотоцикл отца и перевернулся на дороге

В поселке Механизаторов Упоровского района в шестом часу вечера перевернулся мотоцикл «ИЖ Юпитер». Управлял мотоциклом 14-летний подросток. Как выяснилось, он взял мотоцикл отца, чтобы съездить к бабушке. В момент аварии с ним ехали еще двое его сверстников. Один из них находился в люльке мотоцикла, он получил травмы руки и грудной клетки.