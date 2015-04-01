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Подросток взял мотоцикл отца и перевернулся на дороге

1 апреля 2015, 12:03
В дорожных авариях, произошедших в Тюменской области 31 марта, травмы получили два человека. Дорожно-транспортных происшествий с погибшими в областном центре не зарегистрировано.
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Тюмень

Около половины третьего часа дня в городе Ишиме на улице Плеханова столкнулись автомобили Nissan Largo и Lada Priora. По предварительным данным, водитель иномарки не обеспечил безопасность при движении задним ходом. В результате происшествия ушиб головы получила 29-летняя пассажирка Lada.

В поселке Механизаторов Упоровского района в шестом часу вечера перевернулся мотоцикл «ИЖ Юпитер». Управлял мотоциклом 14-летний подросток. Как выяснилось, он взял мотоцикл отца, чтобы съездить к бабушке. В момент аварии с ним ехали еще двое его сверстников. Один из них находился в люльке мотоцикла, он получил травмы руки и грудной клетки.

ГИБДД проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в ходе которой предстоит дать оценку роли родителей юного мотоциклиста в произошедшем, сообщают в госавтоинспекции Тюменской области.

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