Подросток взял мотоцикл отца и перевернулся на дороге

Около половины третьего часа дня в городе Ишиме на улице Плеханова столкнулись автомобили Nissan Largo и Lada Priora. По предварительным данным, водитель иномарки не обеспечил безопасность при движении задним ходом. В результате происшествия ушиб головы получила 29-летняя пассажирка Lada.
В поселке Механизаторов Упоровского района в шестом часу вечера перевернулся мотоцикл «ИЖ Юпитер». Управлял мотоциклом 14-летний подросток. Как выяснилось, он взял мотоцикл отца, чтобы съездить к бабушке. В момент аварии с ним ехали еще двое его сверстников. Один из них находился в люльке мотоцикла, он получил травмы руки и грудной клетки.
ГИБДД проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в ходе которой предстоит дать оценку роли родителей юного мотоциклиста в произошедшем, сообщают в госавтоинспекции Тюменской области.