За выходные в Тюменской области задержали 127 пьяных водителей

Массовые проверки водителей на трезвость проведены вечером и ночью с пятницы на субботу на Салаирском тракте в районе поселка Березняки и деревни Казарово. Утром в понедельник наряды спецбатальона ДПС взяли под контроль поселок Винзили и федеральную автодорогу Тюмень — Омск в Тюменском районе.
Всего в пятницу и выходные сотрудниками ГИБДД были отстранены от управления транспортом 127 нетрезвых водителей. Не обошлось без казусов. 24-летний водитель автомобиля Ford Mondeo не остановился по требованию инспекторов в воскресенье на улице Профсоюзной. От преследования он попытался скрыться, но не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение. После этого водитель отказывался выходить из машины и предоставлять документы, пытался оказать противодействие и заявил сотрудникам ГИБДД: «Я езжу лучше, чем любой из вас».
Медицинское освидетельствование мужчина прошел: показания прибора составили 0,79 мг/л. Ранее молодой человек уже задерживался за управление в нетрезвом состоянии в 2009-м году и марте этого года, сообщает областная Госавтоинспекция. Теперь ему грозит еще и ответственность за невыполнение законных требований сотрудников полиции, сегодня у молодого человека суд.