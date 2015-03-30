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За выходные в Тюменской области задержали 127 пьяных водителей

30 марта 2015, 13:23
С вечера пятницы в Тюмени и на дорогах области сотрудниками ГИБДД проводилась усиленная работа по выявлению и пресечению фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии.

Массовые проверки водителей на трезвость проведены вечером и ночью с пятницы на субботу на Салаирском тракте в районе поселка Березняки и деревни Казарово. Утром в понедельник наряды спецбатальона ДПС взяли под контроль поселок Винзили и федеральную автодорогу Тюмень — Омск в Тюменском районе.

Всего в пятницу и выходные сотрудниками ГИБДД были отстранены от управления транспортом 127 нетрезвых водителей. Не обошлось без казусов. 24-летний водитель автомобиля Ford Mondeo не остановился по требованию инспекторов в воскресенье на улице Профсоюзной. От преследования он попытался скрыться, но не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение. После этого водитель отказывался выходить из машины и предоставлять документы, пытался оказать противодействие и заявил сотрудникам ГИБДД: «Я езжу лучше, чем любой из вас».

Медицинское освидетельствование мужчина прошел: показания прибора составили 0,79 мг/л. Ранее молодой человек уже задерживался за управление в нетрезвом состоянии в 2009-м году и марте этого года, сообщает областная Госавтоинспекция. Теперь ему грозит еще и ответственность за невыполнение законных требований сотрудников полиции, сегодня у молодого человека суд.

#Новости#Алкоголь#Проверки#Транспорт#Маша#Общество
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