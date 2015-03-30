За выходные в Тюменской области задержали 127 пьяных водителей

Всего в пятницу и выходные сотрудниками ГИБДД были отстранены от управления транспортом 127 нетрезвых водителей. Не обошлось без казусов. 24-летний водитель автомобиля Ford Mondeo не остановился по требованию инспекторов в воскресенье на улице Профсоюзной. От преследования он попытался скрыться, но не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение. После этого водитель отказывался выходить из машины и предоставлять документы, пытался оказать противодействие и заявил сотрудникам ГИБДД: «Я езжу лучше, чем любой из вас».