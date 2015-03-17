У водителя тюменской «маршрутки» нашли наркотики

Микроавтобус «Луидор» инспекторы полка ДПС остановили на пересечении улиц Малыгина и Мориса Тереза в областном центре. Пассажиров в поздний час в «маршрутке» не было, но вид водителя насторожил инспекторов — у мужчины присутствовали признаки состояния опьянения.
Для прохождения медицинского освидетельствования водителя решили доставить в областной наркодиспансер, но перед этим полицейские провели досмотр микроавтобуса. В присутствии понятых инспекторы нашли в «маршрутке» вещество, которым, как в дальнейшем установила экспертиза, оказалось 0,39 грамма синтетического наркотика, так называемой «соли», сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
В отношении водителя был составлен административный материал по факту управления в нетрезвом состоянии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как сообщил работодатель, водитель «маршрутки» был только что принят на работу, успел отработать одну смену, но вечером машину в парк не вернул.
Госавтоинспекцией по данному факту направлена информация в межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Тюменской области для проведения проверки в отношении индивидуального предпринимателя.