У водителя тюменской «маршрутки» нашли наркотики

В отношении водителя был составлен административный материал по факту управления в нетрезвом состоянии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как сообщил работодатель, водитель «маршрутки» был только что принят на работу, успел отработать одну смену, но вечером машину в парк не вернул.