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У водителя тюменской «маршрутки» нашли наркотики

17 марта 2015, 14:02
Водитель тюменской «маршрутки» № 5 удивил полицейских — сотрудники ДПС обнаружили у него «соль».

Микроавтобус «Луидор» инспекторы полка ДПС остановили на пересечении улиц Малыгина и Мориса Тереза в областном центре. Пассажиров в поздний час в «маршрутке» не было, но вид водителя насторожил инспекторов — у мужчины присутствовали признаки состояния опьянения.

Для прохождения медицинского освидетельствования водителя решили доставить в областной наркодиспансер, но перед этим полицейские провели досмотр микроавтобуса. В присутствии понятых инспекторы нашли в «маршрутке» вещество, которым, как в дальнейшем установила экспертиза, оказалось 0,39 грамма синтетического наркотика, так называемой «соли», сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В отношении водителя был составлен административный материал по факту управления в нетрезвом состоянии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как сообщил работодатель, водитель «маршрутки» был только что принят на работу, успел отработать одну смену, но вечером машину в парк не вернул.

Госавтоинспекцией по данному факту направлена информация в межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Тюменской области для проведения проверки в отношении индивидуального предпринимателя.

#Новости#Госавтоинспекция#Маршрутки#Наркотики#Транспорт#Женя#Общество
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