nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Четвероногие таможенники найдут «синтетику» и табак

11 марта 2015, 16:47
На сегодняшний день в кинологических подразделениях таможен Уральского таможенного управления насчитывается 42 служебные собаки. Только за минувший год с помощью них выявлено 78 фактов незаконного перемещения наркотических средств, сильнодействующих веществ, табака и табачных изделий. Из незаконного оборота изъято 15,3 кг наркотиков, обнаруженных служебными собаками.

Четвероногие помощники используются для поиска и обнаружения различных видов контрабанды. Специализация таможенных собак — поиск наркотических средств, оружия, боеприпасов, табачных изделий. Особенностями современной подготовки служебных собак таможенных органов стала практика их обучения поиску и обнаружению синтетических наркотиков.

В 2014 году служебные собаки таможен Уральского таможенного управления 5562 раз участвовали в таможенном контроле, 518 раз привлекались к проведению оперативно-розыскных мероприятий, 97 раз — к участию в мероприятиях правоохранительных органов УрФО.

#Новости#Собаки#Таможенная служба#Розыск#Животные#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25