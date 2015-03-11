Четвероногие таможенники найдут «синтетику» и табак

На сегодняшний день в кинологических подразделениях таможен Уральского таможенного управления насчитывается 42 служебные собаки. Только за минувший год с помощью них выявлено 78 фактов незаконного перемещения наркотических средств, сильнодействующих веществ, табака и табачных изделий. Из незаконного оборота изъято 15,3 кг наркотиков, обнаруженных служебными собаками.