Четвероногие таможенники найдут «синтетику» и табак

Четвероногие помощники используются для поиска и обнаружения различных видов контрабанды. Специализация таможенных собак — поиск наркотических средств, оружия, боеприпасов, табачных изделий. Особенностями современной подготовки служебных собак таможенных органов стала практика их обучения поиску и обнаружению синтетических наркотиков.
В 2014 году служебные собаки таможен Уральского таможенного управления 5562 раз участвовали в таможенном контроле, 518 раз привлекались к проведению оперативно-розыскных мероприятий, 97 раз — к участию в мероприятиях правоохранительных органов УрФО.