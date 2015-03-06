Выходные дни будут прохладными, но солнечными

Как сообщает сайт NashGorod.ru, в субботу, 7 марта, в светлое время суток воздух прогреется до -4 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит 4 м/с. В вечернее время похолодает до -8 градусов, однако ветер утихнет. В течение дня осадков не ожидается.
Праздничный день, 8 марта, будет немного прохладным. Днем ожидается 9 градусов ниже нуля. С учетом юго-восточного ветра скоростью 3 м/с температура комфорта составит -12 градусов. Вечером в Тюмени похолодает до -13 градусов. В воздухе будет ощущаться температура 17 градусов ниже нуля. Осадков воскресенье не принесет.
По информации сайта GisMeteo.ru, в дополнительный выходной день, понедельник, 9 марта, днем ожидается 8 градусов ниже нуля. Скорость южного ветра составит 3 м/с, при этом в воздухе установится температура комфорта -11 градусов. Вечером в городе похолодает до -12 градусов, а температура комфорта составит 17 градусов ниже нуля. День будет безоблачным и солнечным.
Фото: http://mosprogulka.ru