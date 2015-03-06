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Выходные дни будут прохладными, но солнечными

6 марта 2015, 11:31
Наступил последний рабочий день этой недели. Сегодня, 6 марта, в Тюмени 6 градусов ниже нуля. Восточный ветер достаточно сильный, его скорость составляет 7 м/с. В течение дня в городе потеплеет до -1 градуса, вечером столбики термометров покажут 3 градуса ниже нуля. День будет ясным и солнечным.
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Тюмень

Как сообщает сайт NashGorod.ru, в субботу, 7 марта, в светлое время суток воздух прогреется до -4 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит 4 м/с. В вечернее время похолодает до -8 градусов, однако ветер утихнет. В течение дня осадков не ожидается.

Праздничный день, 8 марта, будет немного прохладным. Днем ожидается 9 градусов ниже нуля. С учетом юго-восточного ветра скоростью 3 м/с температура комфорта составит -12 градусов. Вечером в Тюмени похолодает до -13 градусов. В воздухе будет ощущаться температура 17 градусов ниже нуля. Осадков воскресенье не принесет.

По информации сайта GisMeteo.ru, в дополнительный выходной день, понедельник, 9 марта, днем ожидается 8 градусов ниже нуля. Скорость южного ветра составит 3 м/с, при этом в воздухе установится температура комфорта -11 градусов. Вечером в городе похолодает до -12 градусов, а температура комфорта составит 17 градусов ниже нуля. День будет безоблачным и солнечным.

Фото: http://mosprogulka.ru

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