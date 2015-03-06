Выходные дни будут прохладными, но солнечными

По информации сайта GisMeteo.ru, в дополнительный выходной день, понедельник, 9 марта, днем ожидается 8 градусов ниже нуля. Скорость южного ветра составит 3 м/с, при этом в воздухе установится температура комфорта -11 градусов. Вечером в городе похолодает до -12 градусов, а температура комфорта составит 17 градусов ниже нуля. День будет безоблачным и солнечным.