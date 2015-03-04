Угадай место отдыха по фотографии № 51

Для этого вы должны угадать, кусочек какого места отдыха запечатлен на фото к новости, первым написать правильный ответ в комментариях.
Сегодня вам предстоит вспомнить, в каком заведении общественного питания заботятся о владельцах смартфонов, и где вы можете, перекусывая, подзарядить своего электронного друга.
Редактирование своих записей запрещено, от одного пользователя принимается один ответ.
Итоги будут подведены 10 марта.
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