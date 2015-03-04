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Угадай место отдыха по фотографии № 51

4 марта 2015, 17:11
Конкурсы NashGorod.ru, требующие от тюменцев внимательности и наблюдательности, продолжаются. У самых активных есть шанс получить пополнение баланса мобильного на 500 рублей.
Сюжет
Тюмень

Для этого вы должны угадать, кусочек какого места отдыха запечатлен на фото к новости, первым написать правильный ответ в комментариях.

Сегодня вам предстоит вспомнить, в каком заведении общественного питания заботятся о владельцах смартфонов, и где вы можете, перекусывая, подзарядить своего электронного друга.

Редактирование своих записей запрещено, от одного пользователя принимается один ответ.

Итоги будут подведены 10 марта.

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