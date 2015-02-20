Газпром газораспределение Север заплатит штраф за «порочные» договоры

Так, договоры не содержали такие существенные условия как перечень мероприятий по подключению, выполненных заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий; срок осуществления мероприятий по подключению; ответственность сторон за несоблюдение сроков исполнения обязательств; дополнительное соглашение о размере оплаты за подключение и т.д.