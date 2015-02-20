Газпром газораспределение Север заплатит штраф за «порочные» договоры

«В работе газораспределительной организации сложилась „порочная“ практика заключения договоров о подключении, которые содержат минимум условий с размытыми формулировками, чем грубо нарушаются требования законодательства, а также права потребителей», — сообщает прокуратура г. Тюмени.
Так, договоры не содержали такие существенные условия как перечень мероприятий по подключению, выполненных заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий; срок осуществления мероприятий по подключению; ответственность сторон за несоблюдение сроков исполнения обязательств; дополнительное соглашение о размере оплаты за подключение и т.д.
Кроме того, проверка показала, что ранее в сентябре 2013 года ОАО «Газпром газораспределение Север» уже привлекалось к административной ответственности по ч.1 ст. 14.4. КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг), но выводов для себя не сделало.
В связи с этим прокуратурой города в отношении газораспределительной организации было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.4. КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.4. КоАП РФ). По результатам рассмотрения дела управление Роспотребнадзора по Тюменской области подвергло организацию штрафу в размере 30 тысяч рублей.