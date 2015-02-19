Предпринимателей штрафуют за ввоз подкарантинных товаров без уведомления

Предприниматель из Тюмени этого не сделал, но проверка пришла именно к нему и выявила нарушение. Он молчком привез из Смоленска более 20 тонн овощей и фруктов импортного происхождения. «Неуведомление о ввозе, хранении и реализации подкарантинного груза квалифицируется как административное правонарушение. Тюменскому предпринимателю назначен штраф в размере 550 рублей», — сообщает специалист управления.