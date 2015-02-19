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Предпринимателей штрафуют за ввоз подкарантинных товаров без уведомления

19 февраля 2015, 12:48
На 550 рублей штрафа попал тюменский предприниматель, который не известил областное управление Россельхознадзора о доставке «фруктового» подкарантинного груза из Смоленска.

Согласно требованиям Федерального закона № 206 «О карантине растений», граждане и юридические лица в случае доставки подкарантинной продукции немедленно сообщить об этом в Управление Россельхознадзора, в том числе в электронной форме.

Предприниматель из Тюмени этого не сделал, но проверка пришла именно к нему и выявила нарушение. Он молчком привез из Смоленска более 20 тонн овощей и фруктов импортного происхождения. «Неуведомление о ввозе, хранении и реализации подкарантинного груза квалифицируется как административное правонарушение. Тюменскому предпринимателю назначен штраф в размере 550 рублей», — сообщает специалист управления.

Напомним, недавно управление поймало еще одного нарушителя. Проверка в отношении филиала ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова в городе Тюмени показала, что предприниматель директор предприятия не известил отдел карантинного фитосанитарного контроля Управления о ввезенных из Алтайского края 135 тоннах пшеничной муки. Руководитель филиала признан виновным, ему назначен административный штраф в размере 850 рублей.

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