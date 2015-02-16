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Страховщики будут штрафовать клиники по специальной формуле

16 февраля 2015, 09:31
Минздрав опубликовал формулы, по которым будут рассчитываться штрафы для медицинских учреждений. Размеры штрафов будет назначать рабочая группа, которую создадут при Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования (Тарифная комиссия).
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Тюмень

Министерство здравоохранения РФ хочет внести изменения в Правила обязательного медицинского страхования. Ведомство разработало проект приказа, который устанавливает методику расчета штрафов для медицинских клиник. Санкции, как и прежде, будут применяться за неоказание, несвоевременное оказание, а также оказание медпомощи ненадлежащего качества. При этом, форма собственности клиник не важна, главное, чтобы они работали в системе обязательного медицинского страхования. На каких основаниях клинике могут отказать в оплате или уменьшить ее размер, указано в приказе Федерального фонда ОМС от 2010 года — «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию».

Как сообщает Российское агентство медико-социальной информации, расчетом размера штрафных санкций займется специальная рабочая группа, которая будет создана при Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования. В ее состав на паритетных началах войдут представители государственной власти в сфере здравоохранения, Территориального фонда ОМС, страховых и медицинских организаций, а также представители профсоюзов или их объединений (ассоциаций), действующих на территории субъекта. Об этом сообщает Тюменское региональное медицинское общество.

Фото: marimedia.ru

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