Страховщики будут штрафовать клиники по специальной формуле

Министерство здравоохранения РФ хочет внести изменения в Правила обязательного медицинского страхования. Ведомство разработало проект приказа, который устанавливает методику расчета штрафов для медицинских клиник. Санкции, как и прежде, будут применяться за неоказание, несвоевременное оказание, а также оказание медпомощи ненадлежащего качества. При этом, форма собственности клиник не важна, главное, чтобы они работали в системе обязательного медицинского страхования. На каких основаниях клинике могут отказать в оплате или уменьшить ее размер, указано в приказе Федерального фонда ОМС от 2010 года — «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию».