nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Погода в Тюмени: сегодня дождь, в выходные снег

13 февраля 2015, 11:09
Подходит к концу очередная рабочая неделя. Сегодня, в пятницу, 13 февраля, за окнами один градус ниже нуля. Вчера сотрудники тюменского гидрометцентра прогнозировали на пятницу штормовую погоду. Однако ветер в Тюмени не такой уж сильный — 7 м/с в западном направлении. Ближе к обеду в городе потеплеет до +2 градусов. И, как это ни странно для февраля, ожидается небольшой дождь. Вечером столбики термометров покажут +1 градус, дождь прекратится.
Сюжет
Тюмень

Как сообщается на сайте NashGorod.ru, в День всех влюбленных, 14 февраля, в Тюмени ожидается 0 градусов. Западный ветер подует со скоростью 6 м/с. В течение дня ожидаются осадки в виде снегопада. Вечером в Тюмени установится температура воздуха 3 градуса ниже нуля, зато ветер утихнет и осадки закончатся.

По информации сайта GisMeteo.ru, в воскресенье, 15 февраля, в светлое время суток в Тюмени ожидается 5 градусов ниже нуля. Скорость южного ветра составит 4 м/с. В вечернее время похолодает на один градус, западный ветер подует со скоростью 3 м/с. Вечер порадует нас небольшим снегопадом.

Фото: http://mocksun.livejournal.com

#Новости#Выходные дни#Погода#Тюмень#Прогноз погоды#Катя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25