Погода в Тюмени: сегодня дождь, в выходные снег

Подходит к концу очередная рабочая неделя. Сегодня, в пятницу, 13 февраля, за окнами один градус ниже нуля. Вчера сотрудники тюменского гидрометцентра прогнозировали на пятницу штормовую погоду. Однако ветер в Тюмени не такой уж сильный — 7 м/с в западном направлении. Ближе к обеду в городе потеплеет до +2 градусов. И, как это ни странно для февраля, ожидается небольшой дождь. Вечером столбики термометров покажут +1 градус, дождь прекратится.

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