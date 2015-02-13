Погода в Тюмени: сегодня дождь, в выходные снег

Как сообщается на сайте NashGorod.ru, в День всех влюбленных, 14 февраля, в Тюмени ожидается 0 градусов. Западный ветер подует со скоростью 6 м/с. В течение дня ожидаются осадки в виде снегопада. Вечером в Тюмени установится температура воздуха 3 градуса ниже нуля, зато ветер утихнет и осадки закончатся.
По информации сайта GisMeteo.ru, в воскресенье, 15 февраля, в светлое время суток в Тюмени ожидается 5 градусов ниже нуля. Скорость южного ветра составит 4 м/с. В вечернее время похолодает на один градус, западный ветер подует со скоростью 3 м/с. Вечер порадует нас небольшим снегопадом.
Фото: http://mocksun.livejournal.com