В Тюмени объявлено штормовое предупреждение

13 февраля в нашем городе ожидаются сильный ветер и метель. Ночью в Тюмени пройдет небольшой снег. Северо-западный ветер наберет скорость 5–10 м/с, порывами до 16 м/с. Ожидается слабая метель. Ночью температура воздуха составит 8–10 градусов ниже нуля.
В светлое время суток столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов. Ожидаются снегопад и сильная метель. Прогнозируется сильный юго-западный ветер. Он наберет скорость 9–14 м/с, порывами до 18 м/с. По югу области скорость ветра составит до 23 м/с, сообщают в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.
Фото: http://vkremlin.ru