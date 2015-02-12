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В Тюмени объявлено штормовое предупреждение

12 февраля 2015, 15:35
Тюменским гидрометцентром объявлено штормовое предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях погоды.
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Тюмень

13 февраля в нашем городе ожидаются сильный ветер и метель. Ночью в Тюмени пройдет небольшой снег. Северо-западный ветер наберет скорость 5–10 м/с, порывами до 16 м/с. Ожидается слабая метель. Ночью температура воздуха составит 8–10 градусов ниже нуля.

В светлое время суток столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов. Ожидаются снегопад и сильная метель. Прогнозируется сильный юго-западный ветер. Он наберет скорость 9–14 м/с, порывами до 18 м/с. По югу области скорость ветра составит до 23 м/с, сообщают в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

Фото: http://vkremlin.ru

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