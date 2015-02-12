В Тюмени объявлено штормовое предупреждение

В светлое время суток столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов. Ожидаются снегопад и сильная метель. Прогнозируется сильный юго-западный ветер. Он наберет скорость 9–14 м/с, порывами до 18 м/с. По югу области скорость ветра составит до 23 м/с, сообщают в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.